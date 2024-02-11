Zihninizi Kontrol Altına Almak ve Anksiyetenizi Yenmek İçin İzleyebileceğiniz 8 Etkili Strateji

Örnek bir nefes egzersizi için rahat bir yere oturun ve nefesinize odaklanın. Dört saniye boyunca nefes alın. Dört saniye duraklatın. Dört saniye boyunca nefes verin. Bunu en az 30 saniye boyunca tekrarlamaya çalışın ve kendinizi rahat hissettiğiniz sürece veya ihtiyacınız olduğu sürece devam edin. Bunun nefes alma hızınızı ve derinliğinizi kontrol altına almanıza yardımcı olacağı ve tüm vücudu sakinleştirmenin etkili bir yolu olduğu düşünülmektedir.