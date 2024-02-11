Zihninizi Kontrol Altına Almak ve Anksiyetenizi Yenmek İçin İzleyebileceğiniz 8 Etkili Strateji
Zihninizi Kontrol Altına Almak ve Anksiyetenizi Yenmek İçin İzleyebileceğiniz 8 Etkili Strateji
Kaynak: https://www.sciencefocus.com/the-huma...
Anksiyete zaman zaman gerçekten yorucu olabilir ve güne devam etmeyi zorlaştırabilir. Ancak, ister hafif ister şiddetli olsun, tedirginlik, endişe ve korku duygularıyla başa çıkılabilir. Anksiyete atağı veya herhangi bir huzursuzluk anında, geri adım atmanın ve kendinizi daha rahat hissetmenin birçok yolu vardır.
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1. Kendinizi endişelerinizden uzaklaştırın. Anksiyete nöbetleri genellikle yaklaşan bir olay hakkında kötü düşünmekle başlar.
2. Kendinizi topraklayın. Zihniniz olacaklarla ilgili felaket düşünceleriyle dolup taşıyorsa, vücudunuz da aynı şekilde tepki verir.
3. Nefes alış verişinizi düzenleyin. Anksiyete döngüsünü kırmanın bir başka yolu da kontrollü bir nefes egzersizi yapmaktır.
4. Bir 'endişe penceresi' planlayın. Zihninizi ve bedeninizi sakinleştirdikten sonra bile endişelerinizin geri gelmeye devam ettiğini fark etmeniz size bir döngü içinde sıkışıp kaldığınız hissini verebilir.
5. Korkularınızla yüzleşin. Sizi kaygılandıran durumlardan kaçınmak istemeniz doğaldır, ancak uzun vadede bu sadece kaygınızı körükleyecektir.
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6. Düzenli egzersiz yapın. Yaşam tarzınıza fiziksel egzersiz programları eklemek sadece vücudunuz için değil, zihniniz için de iyidir.
7. Kafeini fazla kaçırmayın. Kafein, genellikle kan basıncımızı düşürmek ve nefes alışımızı yavaşlatmak gibi fizyolojik olarak bizi sakinleştirmeye yarayan beyin kimyasalı adenozini bloke etmeye yarar.
8. Anksiyete, kimliğinizin bir parçası olmak zorunda değil.
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