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Sınırları Aşan Şovmen: Müziğin Efsanelerinde Bu Hafta Robbie Williams

etiket Sınırları Aşan Şovmen: Müziğin Efsanelerinde Bu Hafta Robbie Williams

Ceren Özer
Ceren Özer - Onedio Editörü
14.10.2026 - 13:31
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Müziğin ele avuca sığmaz, asi ve bir o kadar da dahi çocuğu Robbie Williams’ın, boyband üyelikten dünya starlığına uzanan çılgın hikayesine hazır mısınız? Çift cam satıcılığından Buckingham Sarayı’nın kapılarına kadar uzanan, skandallarla ve rekorlarla dolu bu hayat hikayesini sizler için listeledik.

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3 yaşında başlayan hayat mücadelesi...

3 yaşında başlayan hayat mücadelesi...

13 Şubat 1974'te dünyaya gözlerini açan Robbie’nin hayatı, stand-up komedyeni babası ve annesinin o henüz 3 yaşındayken ayrılmasıyla değişti. Ablasıyla birlikte annesinin yanında büyüyen küçük Robbie, erken yaşta hayatın zorluklarıyla tanışmak zorunda kaldı.

Okulda başarısız ama sahnede bir numara!

Okulda başarısız ama sahnede bir numara!

Lise yıllarında derslerle arası pek iyi olmayan ve başarısız bir öğrencilik geçiren Williams’ın kalbi bambaşka bir yerde atıyordu. Katıldığı dans okulu ve okul tiyatroları onun asıl yeteneğini ortaya çıkardı. İngiliz müzikali Oliver!'da canlandırdığı Artful Dodger karakteriyle sahne tozunu erken yuttu.

Çift cam satıcılığından boyband zirvesine!

Okul bittikten sonra geçimini sağlamak için çift-cam satış elemanı olarak işe giren 16 yaşındaki Robbie’nin kaderi, annesinin gazetede gördüğü bir ilanla tamamen değişti. Annesinin teşvikiyle seçmelere katılan Robbie, 1990 yılında dönemin efsane grubu Take That’in en genç üyesi olmayı başardı.

Grup içinde dışa dönük yapısı ve yaptığı şakalarla kısa sürede "joker" olarak ün kazandı.

'Could It Be Magic' gibi hitlerde lider vokal olsa da şarkıların çoğunun Gary Barlow tarafından yazılması ve grubun katı kuralları Robbie’yi daralttı.

1995 Temmuz'unda, MTV Europe Music Awards performansından önceki süreçte gruptaki lider vokal tartışmaları ve müzikal fikir ayrılıkları artık zirveye ulaştı.

Turne provalarında grupla yüzleşen Williams, gruptan ayrılmayı kabul etti. Ayrıldıktan sonra eski kontratı nedeniyle sıkışan sanatçı, menajerine tam 200.000 dolar tazminat ödemek zorunda kalsa da yasal savaşları kazanarak 1996'da Chrysalis Records ile yeni bir sayfa açtı.

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Sağlık merkezinden klip çekimine uzanan solo kariyer!

Sağlık merkezinden klip çekimine uzanan solo kariyer!

Solo kariyerine George Michael’ın 'Freedom' şarkısını yorumlayarak (ve orijinalinden 26 sıra yükseğe, 2 numaraya çıkarak) harika bir başlangıç yaptı. Hayatının dönüm noktası olacak Guy Chambers ile tanıştı. Ancak bu dönemde yaşadığı yoğun stres nedeniyle tedavi görüyordu; ikinci teklisi 'Lazy Days'in klip çekimlerine gidebilmek için kaldığı rehabilitasyon merkezinden özel izin almak zorunda kalmıştı.

İlk solo albümü Life Thru a Lens listelerde sürünürken ve plak şirketi endişe içindeyken Robbie cebinden son kozunu çıkardı: Angels.

Bu efsanevi şarkı tüm dünyayı kasıp kavurdu, albümün İngiltere listelerinde tam 218 hafta kalmasını sağladı ve 2.4 milyon satışla Birleşik Krallık tarihinin en çok satan 58. albümü olarak adını tarihe yazdırdı.

Jamaika’da ikinci albümünü yazarken James Bond müziklerinden ilham alan Robbie, "Millennium" şarkısıyla Birleşik Krallık’taki ilk solo 1 numarasını kaptı.

Şarkının klibi o kadar büyük bir küresel fenomen oldu ki, o dönem yabancı klipleri çok nadir yayınlayan Türkiye kanallarında bile gün boyu durmaksızın döndü.

İkinci stüdyo albümü doğrudan zirveye yerleşirken, içindeki şarkılar popüler kültürü ele geçirdi.

Dünyaca ünlü futbol oyunu FIFA 2000’in resmi ana müziği olan 'It's Only Us', Robbie'nin oyun dünyasında da milyonlarca gence ulaşmasını sağladı. Albüm Avrupa genelinde 4 milyondan fazla sattı.

Yıllar geçse de Robbie Williams popun zirvesinden inmedi.

Yıllar geçse de Robbie Williams popun zirvesinden inmedi.

2012 yılında Kraliçe II. Elizabeth’in tahta çıkışının 60. yılı şerefine düzenlenen Diamond Jubilee konserinin açılışını Buckingham Sarayı’nın hemen dışında yaptı. Aynı yıl, eski grup arkadaşı Gary Barlow ile buzları eritip ortak projeler yürüttükten sonra Universal Music şirketine geçiş yaptı ve pop dünyasına 'Take the Crown' albümüyle geri dönerek Candy hitiyle popun tek bir kralı olduğunu tüm dünyaya bir kez daha ilan etti!

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Ceren Özer
Ceren Özer
Onedio Editörü
Mimarlık Bölümü mezunuyum. Öğrencilik yıllarımdan itibaren üretim, tasarım ve dijital iletişim gibi konularla iç içeydim. Bu süreçte kültür-sanat ve mimarlık tarihi odaklı blog içeriklerine ve sosyal medya projelerine ilgi duymaya başladım. 2024 yılından beri Onedio için çeşitli kategorilerde liste, test ve bilgilendirici içerikler hazırlıyorum.
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