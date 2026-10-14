Sınırları Aşan Şovmen: Müziğin Efsanelerinde Bu Hafta Robbie Williams

2012 yılında Kraliçe II. Elizabeth’in tahta çıkışının 60. yılı şerefine düzenlenen Diamond Jubilee konserinin açılışını Buckingham Sarayı’nın hemen dışında yaptı. Aynı yıl, eski grup arkadaşı Gary Barlow ile buzları eritip ortak projeler yürüttükten sonra Universal Music şirketine geçiş yaptı ve pop dünyasına 'Take the Crown' albümüyle geri dönerek Candy hitiyle popun tek bir kralı olduğunu tüm dünyaya bir kez daha ilan etti!