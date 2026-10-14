Sınırları Aşan Şovmen: Müziğin Efsanelerinde Bu Hafta Robbie Williams
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Müziğin ele avuca sığmaz, asi ve bir o kadar da dahi çocuğu Robbie Williams’ın, boyband üyelikten dünya starlığına uzanan çılgın hikayesine hazır mısınız? Çift cam satıcılığından Buckingham Sarayı’nın kapılarına kadar uzanan, skandallarla ve rekorlarla dolu bu hayat hikayesini sizler için listeledik.
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3 yaşında başlayan hayat mücadelesi...
Okulda başarısız ama sahnede bir numara!
Çift cam satıcılığından boyband zirvesine!
Grup içinde dışa dönük yapısı ve yaptığı şakalarla kısa sürede "joker" olarak ün kazandı.
1995 Temmuz'unda, MTV Europe Music Awards performansından önceki süreçte gruptaki lider vokal tartışmaları ve müzikal fikir ayrılıkları artık zirveye ulaştı.
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Sağlık merkezinden klip çekimine uzanan solo kariyer!
İlk solo albümü Life Thru a Lens listelerde sürünürken ve plak şirketi endişe içindeyken Robbie cebinden son kozunu çıkardı: Angels.
Jamaika’da ikinci albümünü yazarken James Bond müziklerinden ilham alan Robbie, "Millennium" şarkısıyla Birleşik Krallık’taki ilk solo 1 numarasını kaptı.
İkinci stüdyo albümü doğrudan zirveye yerleşirken, içindeki şarkılar popüler kültürü ele geçirdi.
Yıllar geçse de Robbie Williams popun zirvesinden inmedi.
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Mimarlık Bölümü mezunuyum. Öğrencilik yıllarımdan itibaren üretim, tasarım ve dijital iletişim gibi konularla iç içeydim. Bu süreçte kültür-sanat ve mimarlık tarihi odaklı blog içeriklerine ve sosyal medya projelerine ilgi duymaya başladım. 2024 yılından beri Onedio için çeşitli kategorilerde liste, test ve bilgilendirici içerikler hazırlıyorum.
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