Sinema Bileti Fiyatlarının Artık Metraj Yaktırmaya Başladığı Dönem Asosyalliğe Zemin Hazırlıyor

Artık büyük bir hızla internetteki yasal olmayan film sitelerine düşen yapımlar bir yana dursun, yalnız dijital için çekilen ve beyazperdeye yansıtılmayan pek çok film dahi var. Ya da film vizyona girdikten kısa bir süre sonra dijital platform üzerinden yayınlanması da olasılıklardan bir tanesi.