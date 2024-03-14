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Sinema Bileti Fiyatlarının Artık Metraj Yaktırmaya Başladığı Dönem Asosyalliğe Zemin Hazırlıyor

Sinema Bileti Fiyatlarının Artık Metraj Yaktırmaya Başladığı Dönem Asosyalliğe Zemin Hazırlıyor

Sinema
GNS
GNS - Onedio Editörü
14.03.2024 - 12:58

Kendi çocukluğunuzu ve gençliğinizi hatırladığınızda arkadaşlarınızla yaptığınız basit aktivitelerin bile şimdilerde ne kadar pahalı olduğunu görmek elbette can yakıyor. Bunun en basit örneklerinden bir tanesi de sinema... Vizyona giren filmleri yerli ve yabancı fark etmeksizin yakından takip eden o nesil artık bilet fiyatları yüzünden kayboluyor.

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Yediden yetmişe her kesime hitap eden, kimileri için büyük bir keyif ve kaçacak alan olan sinema, artık ülkemizde bambaşka bir hal almış durumda.

Yediden yetmişe her kesime hitap eden, kimileri için büyük bir keyif ve kaçacak alan olan sinema, artık ülkemizde bambaşka bir hal almış durumda.

Eskiden sinema salonlarında istediğimiz filmler için yer bulmak, bilet satın almak vizyonun ilk günü mümkün olmazdı. Ancak işler şimdilerde oldukça değişti.

Pandemi ile birlikte daha yoğun bir kullanıma giren dijital sektör, sinema salonlarına olan ilginin azalmasında büyük öncü oldu tabii ki.

Pandemi ile birlikte daha yoğun bir kullanıma giren dijital sektör, sinema salonlarına olan ilginin azalmasında büyük öncü oldu tabii ki.

Artık büyük bir hızla internetteki yasal olmayan film sitelerine düşen yapımlar bir yana dursun, yalnız dijital için çekilen ve beyazperdeye yansıtılmayan pek çok film dahi var. Ya da film vizyona girdikten kısa bir süre sonra dijital platform üzerinden yayınlanması da olasılıklardan bir tanesi.

Tabii hala sinema kültürünü sürdürmek isteyen ve izleme alışkanlığını dijitale kanalize etmeyenler de var. Ancak onlar da bilet fiyatlarından şikayerçi.

Tabii hala sinema kültürünü sürdürmek isteyen ve izleme alışkanlığını dijitale kanalize etmeyenler de var. Ancak onlar da bilet fiyatlarından şikayerçi.

Sinema bileti fiyatlarının adeta hız trenindeymişçesine yükselmesi herkesi isyan ettirmişti. Enflasyonun etkisiyle fahiş fiyatlara ulaşan sinema biletleri, 2022-2023 yılları arasında bile %150 artış göstermişti.

2023 yılında bilet fiyatlarının ortalama 34 TL olduğu görülürken, önceki yıllara baktığımızda rakamların buraya 17 TL'den tırmanarak ulaştığı dikkat çekmişti.

2023 yılında bilet fiyatlarının ortalama 34 TL olduğu görülürken, önceki yıllara baktığımızda rakamların buraya 17 TL'den tırmanarak ulaştığı dikkat çekmişti.

2023 yılının sonunda ortalama sinema bileti fiyatı 85 TL olarak belirtilmişti. 2022 yılında bu fiyat 34 TL, 2021'de 22 TL ve 2020'de 17 TL'ydi. İşin içine İstanbul girdiğinde ise fiyatların 75 TL ila 250 TL aralığında değiştiği görülmüştü.

Son gözlemlere göre Türkiye'de ortalama sinema bileti fiyatı 152,04 TL oldu. Birkaç ayda yüzde 78 oranında zam uygulandı.

Son gözlemlere göre Türkiye'de ortalama sinema bileti fiyatı 152,04 TL oldu. Birkaç ayda yüzde 78 oranında zam uygulandı.

Bunu görenler sosyal medyada isyan bayraklarını çekerek 'asosyalliğe zemin hazırlıyorsunuz' şeklinde tepki gösterdi.

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