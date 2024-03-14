Sinema Bileti Fiyatlarının Artık Metraj Yaktırmaya Başladığı Dönem Asosyalliğe Zemin Hazırlıyor
Sinema Bileti Fiyatlarının Artık Metraj Yaktırmaya Başladığı Dönem Asosyalliğe Zemin Hazırlıyor
Kendi çocukluğunuzu ve gençliğinizi hatırladığınızda arkadaşlarınızla yaptığınız basit aktivitelerin bile şimdilerde ne kadar pahalı olduğunu görmek elbette can yakıyor. Bunun en basit örneklerinden bir tanesi de sinema... Vizyona giren filmleri yerli ve yabancı fark etmeksizin yakından takip eden o nesil artık bilet fiyatları yüzünden kayboluyor.
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Yediden yetmişe her kesime hitap eden, kimileri için büyük bir keyif ve kaçacak alan olan sinema, artık ülkemizde bambaşka bir hal almış durumda.
Pandemi ile birlikte daha yoğun bir kullanıma giren dijital sektör, sinema salonlarına olan ilginin azalmasında büyük öncü oldu tabii ki.
Tabii hala sinema kültürünü sürdürmek isteyen ve izleme alışkanlığını dijitale kanalize etmeyenler de var. Ancak onlar da bilet fiyatlarından şikayerçi.
2023 yılında bilet fiyatlarının ortalama 34 TL olduğu görülürken, önceki yıllara baktığımızda rakamların buraya 17 TL'den tırmanarak ulaştığı dikkat çekmişti.
Son gözlemlere göre Türkiye'de ortalama sinema bileti fiyatı 152,04 TL oldu. Birkaç ayda yüzde 78 oranında zam uygulandı.
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