Kapadokya'da 50 Dakikalık Hava Balonu Turunun Fiyatını Duyunca Kendi Ülkenizde Turist Olmak İsteyeceksiniz

Türkiye'nin turistik bölgelerini düşündüğümüzde aklımıza gelen ilk seçeneklerden bir tanesi elbette Kapadokya oluyor. Ülkemizi ziyarete gelen turistlerin de en uğrak noktalarından bir tanesi Nevşehir bu sebeple. Ancak turist arttıkça, Kapadokya'nın en dikkat çeken etkinliklerinden biri olan sıcak hava balonlarının fiyatlarının da git gide arttığı görülüyor. Son olarak yapılan hesaplarla, sıcak hava balonuna 50 dakika binmek isteyen biri ülkede turist olmayı yeğlecek.