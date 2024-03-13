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Kapadokya'da 50 Dakikalık Hava Balonu Turunun Fiyatını Duyunca Kendi Ülkenizde Turist Olmak İsteyeceksiniz

Kapadokya'da 50 Dakikalık Hava Balonu Turunun Fiyatını Duyunca Kendi Ülkenizde Turist Olmak İsteyeceksiniz

Nevşehir
GNS
GNS - Onedio Editörü
13.03.2024 - 20:01

Türkiye'nin turistik bölgelerini düşündüğümüzde aklımıza gelen ilk seçeneklerden bir tanesi elbette Kapadokya oluyor. Ülkemizi ziyarete gelen turistlerin de en uğrak noktalarından bir tanesi Nevşehir bu sebeple. Ancak turist arttıkça, Kapadokya'nın en dikkat çeken etkinliklerinden biri olan sıcak hava balonlarının fiyatlarının da git gide arttığı görülüyor. Son olarak yapılan hesaplarla, sıcak hava balonuna 50 dakika binmek isteyen biri ülkede turist olmayı yeğlecek.

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Türkiye'nin turistik bölgelerinden bahsettiğimiz noktada hepimizin aklına gelen ilk yerlerden biri Kapadokya oluyor elbette.

Türkiye'nin turistik bölgelerinden bahsettiğimiz noktada hepimizin aklına gelen ilk yerlerden biri Kapadokya oluyor elbette.

Nevşehir'de 60 milyon yıl önce Erciyes, Hasandağı ve Güllüdağ'ın püskürttüğü lav ve küllerin oluşturduğu yumuşak tabakalar, yıllar içinde yağmur ve rüzgar tarafından şekillenerek Peri Bacaları'nı meydana getirmiş bildiğiniz gibi.

Bu doğal güzellikler elbette hem bizler için, hem de yabancı turistler için oldukça dikkat çekici bir görüntüye ve ambiyansa sahip.

Bu doğal güzellikler elbette hem bizler için, hem de yabancı turistler için oldukça dikkat çekici bir görüntüye ve ambiyansa sahip.

Dolayısıyla Türkiye'nin yazlık bölgelerinin yanı sıra en çok turist çeken yerlerinden biri de Kapadokya oluyor. Tarihi görüntüsünün yanı sıra günümüzde çevresinde inşa edilen ve manzarayı gözler önüne sunan yapılar oldukça ilgi çekiyor.

Diğer yandan Kapadokya'nın en dikkat çeken yanlarından bir tanesi sıcak hava balonlarının oluşturduğu görsel şölen elbette.

Diğer yandan Kapadokya'nın en dikkat çeken yanlarından bir tanesi sıcak hava balonlarının oluşturduğu görsel şölen elbette.

Kapadokya'ya gidenler sırf bu görsel şöleni arka plan olarak kullanıp güzel fotoğraflar çekilebilmek için sabahın ilk ışıklarında kalkıyor hatta. Evlilik tekliflerinin de son yıllarda en çok tercih edilen mekanlarından biri oldu.

Ancak son yıllarda balon fiyatlarının bir hayli artmış olması Kapadokya'ya giden yerli turistleri isyan ettirecek boyuta geldi.

Ancak son yıllarda balon fiyatlarının bir hayli artmış olması Kapadokya'ya giden yerli turistleri isyan ettirecek boyuta geldi.

İlkbahar-sonbahar döneminde fiyatları değişkenlik gösterse de en pahalı olduğu dönemin yaz mevsimi olduğunu hepimiz biliyoruz. Yaz sezonu dışarda bırakıldığında genel olarak sıcak hava balonu fiyatlarının 3500 ila 4500 TL arasında olduğu görülüyordu. Yani bu fiyat geçtiğimiz aylarda 180-260 euro kadar ediyordu.

Ancak ünlü isim Berna Laçin geçtiğimiz ay yaptığı gezide kış mevsiminde dahi 200 euro ödeme yaptıklarını duyurmuştu.

Ancak ünlü isim Berna Laçin geçtiğimiz ay yaptığı gezide kış mevsiminde dahi 200 euro ödeme yaptıklarını duyurmuştu.

Bunu görenler 'Balonu üstünüze mi yapıyorlar' yorumlarında bulunmuştu.

Burada bahsetmiştik:

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Son olarak Nevşehir'de bir çiftin 50 dakikalık sıcak hava balonuna binebilmesi için 20.000 TL'yi aşan bir masraf yapması gerektiğini gördük.

Son olarak Nevşehir'de bir çiftin 50 dakikalık sıcak hava balonuna binebilmesi için 20.000 TL'yi aşan bir masraf yapması gerektiğini gördük.

Bu hesapla geçtiğimiz ay 200 euro olan Kapadokya sıcak hava balonu fiyatlarının, 300 euro civarına yükseltilmiş olduğu hesaplandı.

Güncel kura göre 300 euro, (küsuratsız) 10.500 TL ediyor.

Güncel kura göre 300 euro, (küsuratsız) 10.500 TL ediyor.

Bu hesaba göre bir çiftin Kapadokya'da balona binmesi 21.085 TL'ye denk geliyor.

Bu fiyatı görenler "turist olsak daha iyi" diyerek tepki gösteriyor.

Bu fiyatı görenler "turist olsak daha iyi" diyerek tepki gösteriyor.
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