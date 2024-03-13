Kapadokya'da 50 Dakikalık Hava Balonu Turunun Fiyatını Duyunca Kendi Ülkenizde Turist Olmak İsteyeceksiniz
Kapadokya'da 50 Dakikalık Hava Balonu Turunun Fiyatını Duyunca Kendi Ülkenizde Turist Olmak İsteyeceksiniz
Türkiye'nin turistik bölgelerini düşündüğümüzde aklımıza gelen ilk seçeneklerden bir tanesi elbette Kapadokya oluyor. Ülkemizi ziyarete gelen turistlerin de en uğrak noktalarından bir tanesi Nevşehir bu sebeple. Ancak turist arttıkça, Kapadokya'nın en dikkat çeken etkinliklerinden biri olan sıcak hava balonlarının fiyatlarının da git gide arttığı görülüyor. Son olarak yapılan hesaplarla, sıcak hava balonuna 50 dakika binmek isteyen biri ülkede turist olmayı yeğlecek.
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Türkiye'nin turistik bölgelerinden bahsettiğimiz noktada hepimizin aklına gelen ilk yerlerden biri Kapadokya oluyor elbette.
Bu doğal güzellikler elbette hem bizler için, hem de yabancı turistler için oldukça dikkat çekici bir görüntüye ve ambiyansa sahip.
Diğer yandan Kapadokya'nın en dikkat çeken yanlarından bir tanesi sıcak hava balonlarının oluşturduğu görsel şölen elbette.
Ancak son yıllarda balon fiyatlarının bir hayli artmış olması Kapadokya'ya giden yerli turistleri isyan ettirecek boyuta geldi.
Ancak ünlü isim Berna Laçin geçtiğimiz ay yaptığı gezide kış mevsiminde dahi 200 euro ödeme yaptıklarını duyurmuştu.
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Son olarak Nevşehir'de bir çiftin 50 dakikalık sıcak hava balonuna binebilmesi için 20.000 TL'yi aşan bir masraf yapması gerektiğini gördük.
Güncel kura göre 300 euro, (küsuratsız) 10.500 TL ediyor.
Bu fiyatı görenler "turist olsak daha iyi" diyerek tepki gösteriyor.
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