Kuyumcularda Altın Kalmadı: Darphane Fazla Mesai Çalıştı

Artan üretime karşın birçok ilde fiziki altın bulunmasında halen aksaklıklar yaşanırken, vatandaşın sahip olduğu altını da bozdurmadığı ve talebin arttığına yönelik eğilim görüldü.

Atayık, her yıl belli dönemlerde yoğunluğun yaşandığını belirtirken, 'Seçimden sonra da yaz aylarında düğün/dernek sünnet ihtiyaçları gibi rutin ihtiyaçların yoğunluğu yaşanabilir' dedi.

Cari açık nedeniyle de altın ithalatına kota uygulaması duyumlarının piyasada hammadde ihtiyacı, fiyat artışı gibi durumlara neden olduğunu, alımların arttığını söyledi.