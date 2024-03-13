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Kuyumcularda Altın Kalmadı: Darphane Fazla Mesai Çalıştı

Kuyumcularda Altın Kalmadı: Darphane Fazla Mesai Çalıştı

Özder Şeyda
Özder Şeyda - Onedio Ekonomi- Finans Editörü
13.03.2024 - 17:36

Seçimlerin ardından dolarda beklenen yükseliş bir yandan, altın fiyatlarındaki yükseliş diğer yandan altına hücum ettirdi. Altın talebindeki artış, arz-talep dengesini bozunca elinde altın kalmayan kuyumcularda kıtlık yaşanıyor. Diğer yandan da Darphane fazla mesaiyle altın yetiştirmeye çabalıyor.

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Seçimlerin ardından dolarda yükseliş beklentisiyle altındaki yükselişin çakışması altına talebi artırdı.

Seçimlerin ardından dolarda yükseliş beklentisiyle altındaki yükselişin çakışması altına talebi artırdı.

Ekonomim'den Yener Karadeniz'in aktardığına göre, kuyumcularda altın kalmayınca İstanbul Kuyumcular Odası ve Darphane yönetimi buluştu. İKO başkanı Mustafa Atayık, Darphane'nin hafta sonu fazla mesai yaparak hafta başı itibarıyla da çift vardiyaya geçtiğini açıkladı.

Altın fiyatlarında rekor görülmesi, fiziki altın talebine yol açtı. Kuyumcuların stoklarındaki altınlarda arz-talep dengesi bozulunca "kıtlık" baş gösterdi.

Altın fiyatlarında rekor görülmesi, fiziki altın talebine yol açtı. Kuyumcuların stoklarındaki altınlarda arz-talep dengesi bozulunca "kıtlık" baş gösterdi.

Birçok kuyumcu altın bulamayınca İstanbul Kuyumcular Odası harekete geçti. Darphane Genel Müdürü ve yöneticileriyle yapılan görüşmelerin ardından oda başkanı Atayık, 'Haziran ayında Kartal’daki fabrikanın devreye alınmasıyla kuyumcuların tüm altın talepleri karşılanabilecek' dedi.

Dolarda ve ons altın fiyatlarında yükselişle gram altın fiyatları 2 bin 200 TL sınırını aşarak rekor kırınca, seçimden sonra da dolardaki yükseliş beklentilerinin korunması, Fed'in faiz indirimi beklentilerinin de konuşulmaya başlanmasıyla altın talebi arttı.

Dolarda ve ons altın fiyatlarında yükselişle gram altın fiyatları 2 bin 200 TL sınırını aşarak rekor kırınca, seçimden sonra da dolardaki yükseliş beklentilerinin korunması, Fed'in faiz indirimi beklentilerinin de konuşulmaya başlanmasıyla altın talebi arttı.

İstanbul Kuyumcular Odası Başkanı Mustafa Atayık, 'Kapalıçarşı, Kuyumcukent, semt kuyumcuları ve iletişim halinde olduğumuz Türkiye’nin diğer illerindeki kuyum işletmelerinin de aynı şekilde etkilendiği ve yoğunluk yaşandığı gözleniyor' açıklamasını yaparken, vatandaşın düğün-dernek ve özel talepleri dışında, özellikle yatırım ürünlerine talebin arttığını söyledi.

Darphane'nin artan üretim kapasitesinde son verilere göre altın üretimi şubat ayında 2 milyon 789 bin 487 adete çıkarak geçen yıl mayıs ayından bu yana en yüksek seviyeyi gördü.

Darphane'nin artan üretim kapasitesinde son verilere göre altın üretimi şubat ayında 2 milyon 789 bin 487 adete çıkarak geçen yıl mayıs ayından bu yana en yüksek seviyeyi gördü.

Artan üretime karşın birçok ilde fiziki altın bulunmasında halen aksaklıklar yaşanırken, vatandaşın sahip olduğu altını da bozdurmadığı ve talebin arttığına yönelik eğilim görüldü. 

Atayık, her yıl belli dönemlerde yoğunluğun yaşandığını belirtirken, 'Seçimden sonra da yaz aylarında düğün/dernek sünnet ihtiyaçları gibi rutin ihtiyaçların yoğunluğu yaşanabilir' dedi. 

Cari açık nedeniyle de altın ithalatına kota uygulaması duyumlarının piyasada hammadde ihtiyacı, fiyat artışı gibi durumlara neden olduğunu, alımların arttığını söyledi.

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı Mehmet Ali Yıldırımtürk, talebin yüksek olduğunu, ürün bulunamadığını eklerken, fiyatlarda da bir düzeltme beklendiğini, ancak seçim sonrası beklenen döviz yükselişiyle TL ve KKM'den çıkanların da altına yöneldiğini söyledi.

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı Mehmet Ali Yıldırımtürk, talebin yüksek olduğunu, ürün bulunamadığını eklerken, fiyatlarda da bir düzeltme beklendiğini, ancak seçim sonrası beklenen döviz yükselişiyle TL ve KKM'den çıkanların da altına yöneldiğini söyledi.
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Fed'in faiz indirimini Haziran sonrasına ötemesi olasılığı altın fiyatları için risk.

Fed'in faiz indirimini Haziran sonrasına ötemesi olasılığı altın fiyatları için risk.

Altın fiyatları, ABD TÜFE verilerinin ardından yaşanan kayıpların bir kısmını geri alarak küçük kazançlar elde etti. 

Spot altın yüzde 0,25 artışla 2163,81 dolar/ons seviyesine toparlandı. Vadeli altın kontratları %0,1 artışla troy ons başına 2.168,80 dolara yükseldi.

ActivTrades kıdemli analisti Ricardo Evangelista, değerli metalin dün düşüşle kapattığını ve ABD'den beklenenden daha yüksek gelen enflasyon raporunun ardından art arda dokuz gün süren yukarı yönlü hareketleri sonlandırdığını söyledi.

Enflasyondaki bu beklenmedik artış, finansal piyasaları hemen etkileyerek ABD dolarında kazançlara ve hazine getirilerinde artışa yol açtı ve sonuç olarak külçe fiyatını etkiledi.

Enflasyondaki bu beklenmedik artış, finansal piyasaları hemen etkileyerek ABD dolarında kazançlara ve hazine getirilerinde artışa yol açtı ve sonuç olarak külçe fiyatını etkiledi.

Evangelista, enflasyonist sürprizin odağı tekrar ekonomik verilere kaydırdığını ve Fed'in faiz indirimlerine ilişkin beklentilerin bir miktar yeniden ayarlanmasına neden olduğunu belirtti.

Gelecek verilerin öneminin arttığını ve Fed'in ilk faiz indirimini Haziran ayından sonraya erteleyebileceğini ifade eden Evangelista, bu senaryonun da altın fiyatları için ek aşağı yönlü risk oluşturduğunu vurguladı.

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