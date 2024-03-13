Kuyumcularda Altın Kalmadı: Darphane Fazla Mesai Çalıştı
Kuyumcularda Altın Kalmadı: Darphane Fazla Mesai Çalıştı
Seçimlerin ardından dolarda beklenen yükseliş bir yandan, altın fiyatlarındaki yükseliş diğer yandan altına hücum ettirdi. Altın talebindeki artış, arz-talep dengesini bozunca elinde altın kalmayan kuyumcularda kıtlık yaşanıyor. Diğer yandan da Darphane fazla mesaiyle altın yetiştirmeye çabalıyor.
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Seçimlerin ardından dolarda yükseliş beklentisiyle altındaki yükselişin çakışması altına talebi artırdı.
Altın fiyatlarında rekor görülmesi, fiziki altın talebine yol açtı. Kuyumcuların stoklarındaki altınlarda arz-talep dengesi bozulunca "kıtlık" baş gösterdi.
Dolarda ve ons altın fiyatlarında yükselişle gram altın fiyatları 2 bin 200 TL sınırını aşarak rekor kırınca, seçimden sonra da dolardaki yükseliş beklentilerinin korunması, Fed'in faiz indirimi beklentilerinin de konuşulmaya başlanmasıyla altın talebi arttı.
Darphane'nin artan üretim kapasitesinde son verilere göre altın üretimi şubat ayında 2 milyon 789 bin 487 adete çıkarak geçen yıl mayıs ayından bu yana en yüksek seviyeyi gördü.
Altın ve Para Piyasaları Uzmanı Mehmet Ali Yıldırımtürk, talebin yüksek olduğunu, ürün bulunamadığını eklerken, fiyatlarda da bir düzeltme beklendiğini, ancak seçim sonrası beklenen döviz yükselişiyle TL ve KKM'den çıkanların da altına yöneldiğini söyledi.
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Fed'in faiz indirimini Haziran sonrasına ötemesi olasılığı altın fiyatları için risk.
Enflasyondaki bu beklenmedik artış, finansal piyasaları hemen etkileyerek ABD dolarında kazançlara ve hazine getirilerinde artışa yol açtı ve sonuç olarak külçe fiyatını etkiledi.
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