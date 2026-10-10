Sınav Haftasında Verilen ve Asla Tutulmayan 10 Söz
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Sınav haftası yaklaşınca 'Bir daha asla böyle yapmayacağım' diyerek birçok söz veriyoruz. Ama o hafta biter bitmez bu sözleri unutuyoruz. Hangi sözleri sınav haftası biter bitmez unutuyoruz?
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1. "Bu dönem çalışmayı son güne bırakmayacağım."
2. "Bundan sonra düzenli çalışacağım."
3. "Ders çalışırken telefonuma bakmayacağım."
4. "Biraz dinleneyim, sonra çalışırım."
5. "Bu gece erken yatayım."
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6. "Arkadaşlarımla sınav haftasında görüşmeyeceğim."
7. "Her konuyu detaylıca çalışacağım."
8. "Notlarımı sınavdan önce hazırlayacağım."
9. "Bugün ders çalışmaktan başka bir şey yapmayacağım."
10. "Çalışma programının dışına çıkmayacağım."
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İngilizce Felsefe okurken Hukuk alanında ÇAP yaptım, sonrasında Siyaset Bilimi ve Sosyal Bilimler alanında yüksek lisansımı tamamladım. Şu anda ise Gastronomi eğitimi alıyorum. 2022’den beri Onedio'da en doğru bilgiyle eğlenceli şekilde içerik üretmeye çalışıyorum.
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