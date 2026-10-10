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Sınav Haftasında Verilen ve Asla Tutulmayan 10 Söz

etiket Sınav Haftasında Verilen ve Asla Tutulmayan 10 Söz

Meryem Hazal Çamurcu
Meryem Hazal Çamurcu - Onedio Editörü
10.10.2026 - 15:01
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Sınav haftası yaklaşınca 'Bir daha asla böyle yapmayacağım' diyerek birçok söz veriyoruz. Ama o hafta biter bitmez bu sözleri unutuyoruz. Hangi sözleri sınav haftası biter bitmez unutuyoruz?

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1. "Bu dönem çalışmayı son güne bırakmayacağım."

1. "Bu dönem çalışmayı son güne bırakmayacağım."

Her sınav haftasında aynı sözü kendimize veriyoruz. Sen de bir dahaki dönem asla son güne bırakmayacağını ve düzenli çalışacağını söylüyorsun, öyle değil mi? Ama bir sonraki dönem yine son gün çalışıyorsun.

2. "Bundan sonra düzenli çalışacağım."

2. "Bundan sonra düzenli çalışacağım."

Bunu da çok söylüyoruz. Her gün düzenli çalışıp son güne bırakmayacağımıza inanıyoruz. Ama sınav haftası biter bitmez kendimizi genelde salıyoruz. İlk birkaç ders yapmaya çalışsak da sonrasında devam ettiremiyoruz.

3. "Ders çalışırken telefonuma bakmayacağım."

3. "Ders çalışırken telefonuma bakmayacağım."

Ders çalışırken hepimiz telefona bakıyoruz. Kendimize ne kadar söz versek de pek tutamıyoruz. Sınav akşamı son anda çalışırken telefona bakmayacağımızı söylesek de gözümüz hep kayıyor.

4. "Biraz dinleneyim, sonra çalışırım."

4. "Biraz dinleneyim, sonra çalışırım."

Sınav haftasında en çok dikkat etmemiz gereken söz bu aslında. Akşam uyku vakti yaklaşınca 'Biraz dinleneyim, sonra çalışırım' diye başlayan sözler genelde sabah 'Ben nasıl uyumuşum' pişmanlığına dönüşüyor.

5. "Bu gece erken yatayım."

5. "Bu gece erken yatayım."

Sınav haftasında bazı geceler uzun süreler çalışabiliyoruz. Her gece erken yatacağımızı söylesek de ders çalışma saatleri uzayabiliyor. Bu yüzden gece daha geç saatlerde yatılıyor.

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6. "Arkadaşlarımla sınav haftasında görüşmeyeceğim."

6. "Arkadaşlarımla sınav haftasında görüşmeyeceğim."

Sınav haftasında sadece ders çalışmaya odaklanmak istiyoruz. Bunun için sözler de veriyoruz ama arkadaşlarımız çağırınca gidiyoruz. 'Bir kahve içip dönerim' diye düşünsek de o sohbetler hiç bitmiyor.

7. "Her konuyu detaylıca çalışacağım."

7. "Her konuyu detaylıca çalışacağım."

Sınav haftası gelmeden tüm konuları detaylı şekilde çalışacağımızı düşünüyoruz. Ama zaman daraldıkça 'Nasılsa bu konu çıkmaz' deyip konuları elemeye başlıyoruz. Sınavda da hep o konular çıkıyor zaten!

8. "Notlarımı sınavdan önce hazırlayacağım."

8. "Notlarımı sınavdan önce hazırlayacağım."

Sınav haftası gelmeden notları hazırlamak çok faydalı oluyor. Son anda not çıkarmakla uğraşılmıyor çünkü. Ama sınav haftası yaklaşana kadar not çıkarmıyoruz ve sınava bir gün kala elimizde ne varsa onla çalışmaya çalışıyoruz!

9. "Bugün ders çalışmaktan başka bir şey yapmayacağım."

9. "Bugün ders çalışmaktan başka bir şey yapmayacağım."

Sınav haftasında verilip en çok bozulan sözlerden biri bu. Sadece ders çalışacağımız dediğimiz o gün odamızı toplayabiliyoruz, tüm evi temizleyebiliyoruz ya da dolabımızı düzenleyebiliyoruz. Yani ders çalışmak dışında her şeyi yapıyoruz!

10. "Çalışma programının dışına çıkmayacağım."

10. "Çalışma programının dışına çıkmayacağım."

Sınav haftası başlamadan önce gün gün plan yapılabiliyor. Ama sınav haftası gelince o planlara pek uyulmuyor. Bu kez düzenli uyacağımızı düşünsek de kendimize göre esnetip programı bozabiliyoruz.

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Meryem Hazal Çamurcu
Meryem Hazal Çamurcu
Onedio Editörü
İngilizce Felsefe okurken Hukuk alanında ÇAP yaptım, sonrasında Siyaset Bilimi ve Sosyal Bilimler alanında yüksek lisansımı tamamladım. Şu anda ise Gastronomi eğitimi alıyorum. 2022’den beri Onedio'da en doğru bilgiyle eğlenceli şekilde içerik üretmeye çalışıyorum.
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