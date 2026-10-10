Sınav Haftasında Verilen ve Asla Tutulmayan 10 Söz

Sınav haftasında verilip en çok bozulan sözlerden biri bu. Sadece ders çalışacağımız dediğimiz o gün odamızı toplayabiliyoruz, tüm evi temizleyebiliyoruz ya da dolabımızı düzenleyebiliyoruz. Yani ders çalışmak dışında her şeyi yapıyoruz!