Sınav Günü Başlarına Gelen En Kötü Olayları Anlatıp "Allah Korusun" Dedirten Kişiler

Sınavdan önce stres olanlar bilir, bütün bildiklerinizi unutmuş gibi hissedersiniz. Ayrıca sınav sırasında yaşayabileceğiniz bazı aksaklıkları düşünmek de ayrıca bir strese neden olabilir.

Bu satırları okurken bile, sınava girdiğiniz günleri hatırlayıp stres olmuş olabilirsiniz.