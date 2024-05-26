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Sınav Günü Başlarına Gelen En Kötü Olayları Anlatıp "Allah Korusun" Dedirten Kişiler

Sınav Günü Başlarına Gelen En Kötü Olayları Anlatıp "Allah Korusun" Dedirten Kişiler

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Onedio Editörü
26.05.2024 - 12:46

Sınavlar pek çok kişinin korkulu rüyası. Sınav stresi ayrı, sınavda yaşanabilecek aksilikler ayrı! Sosyal medya kullanıcıları sınavlarda başlarına gelen en kötü olayları anlatarak bu kez 'Allah korusun' dedirttiler.

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Sınavlar öğrencilik yıllarında başlayan ve bir türlü peşimizi bırakmayan, hayatımızın en büyük stres kaynaklarından biri.

Sınavlar öğrencilik yıllarında başlayan ve bir türlü peşimizi bırakmayan, hayatımızın en büyük stres kaynaklarından biri.

Sınavdan önce stres olanlar bilir, bütün bildiklerinizi unutmuş gibi hissedersiniz. Ayrıca sınav sırasında yaşayabileceğiniz bazı aksaklıkları düşünmek de ayrıca bir strese neden olabilir.

Bu satırları okurken bile, sınava girdiğiniz günleri hatırlayıp stres olmuş olabilirsiniz.

Bu kez bir sosyal medya kullanıcısı sınav günü yaşanılan en kötü anıyı sordu. Sonra da kendisi anlatmaya başladı.

Bu kez bir sosyal medya kullanıcısı sınav günü yaşanılan en kötü anıyı sordu. Sonra da kendisi anlatmaya başladı.
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Suyun eriyip kitapçığa geleceğini sanıyorsunuz...

Suyun eriyip kitapçığa geleceğini sanıyorsunuz...
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Neyse ki sonu güzel bitiyor!

Neyse ki sonu güzel bitiyor!
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"Ağlamama ara vermek zorunda kaldım" diyene kadar tabii.

"Ağlamama ara vermek zorunda kaldım" diyene kadar tabii.
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Sınavdan kalan birisi daha...

Sınavdan kalan birisi daha...
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