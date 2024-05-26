Sınav Günü Başlarına Gelen En Kötü Olayları Anlatıp "Allah Korusun" Dedirten Kişiler
Sınav Günü Başlarına Gelen En Kötü Olayları Anlatıp "Allah Korusun" Dedirten Kişiler
Sınavlar pek çok kişinin korkulu rüyası. Sınav stresi ayrı, sınavda yaşanabilecek aksilikler ayrı! Sosyal medya kullanıcıları sınavlarda başlarına gelen en kötü olayları anlatarak bu kez 'Allah korusun' dedirttiler.
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Sınavlar öğrencilik yıllarında başlayan ve bir türlü peşimizi bırakmayan, hayatımızın en büyük stres kaynaklarından biri.
Bu kez bir sosyal medya kullanıcısı sınav günü yaşanılan en kötü anıyı sordu. Sonra da kendisi anlatmaya başladı.
Suyun eriyip kitapçığa geleceğini sanıyorsunuz...
Neyse ki sonu güzel bitiyor!
"Ağlamama ara vermek zorunda kaldım" diyene kadar tabii.
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Sınavdan kalan birisi daha...
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