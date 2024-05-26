İlk Bakışta Anlam Veremeyerek Durup Dururken Beyninizin Ayarlarıyla Oynayan Birbirinden İlginç Görseller
İlk Bakışta Anlam Veremeyerek Durup Dururken Beyninizin Ayarlarıyla Oynayan Birbirinden İlginç Görseller
Kaynak: https://www.reddit.com/r/confusing_pe...
Birazdan göreceğiniz fotoğraflarda algıladığınız 'şeylerden' biz sorumlu değiliz! Bazıları öyle bir açı yakalamış ki yanlış anlamamak elimizde değil.
Gelin birlikte bakalım!
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Kim demiş gelinlikler rahatsız olur diye?
Buradaki herkesin aynı boyda olduğuna beni inandıramazsınız.
Bacaklarını öne doğru mu bükmüş o??
"Bir an kafası yok sandım."
"Köpeğim saklambaçta çok başarılı"
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O kadar uzağa? Nasıl?
Kedilerin garip oturuşlarında bugün.
Cuk oturmuş!
Hayat zengin köpeklere güzel. Arabasına bakar mısınız?
Ağacı tek koluyla taşıyabilen koca yürekli abla.
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Yukarı mı bakıyoruz, aşağı mı?
Burada kaç tane kedi var?
Sigara mı, otobüs mü?
Bugüne kadar uçan gemi görmemiş olabilirsiniz.
Bacak boyu denince de sen be abim!
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Denizden babaları çıkmış gibi bir açı.
"Bulutlar buzdan bir duvar gibi görünüyor."
Doğum koldan başlamış.
Kim oturuyor, kim ayakta?
NE?!
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Küçük yaşta sorumluluklar yüklenince böyle oluyor insan...
Üşümüş bir zürafa!
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