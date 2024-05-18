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İlk Bakışta Anlam Veremeyerek Durup Dururken Beyninizin Ayarlarıyla Oynayan Birbirinden İlginç Görseller

İlk Bakışta Anlam Veremeyerek Durup Dururken Beyninizin Ayarlarıyla Oynayan Birbirinden İlginç Görseller

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Onedio Editörü
18.05.2024 - 11:01

Öyle açılarla çekilen fotoğraflar var ki, beyninizin yanması oldukça olası. Birazdan göreceğiniz fotoğraflarda, yanlış anlaşılmalardan müessesemiz sorumlu değildir!

Kaynak: https://www.reddit.com/r/confusing_pe...
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Çok uğraştınız mı acaba bu açı için?

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Biberiye yağı kullanınca saçlarımdan beklediğim performans.

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Yürüyen sırt çantası. Okul zamanı bunlardan bol bol görebilirsiniz.

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Bu fotoğrafı anlayan birisi bizi de aydınlatabilir mi?

Bu fotoğrafı anlayan birisi bizi de aydınlatabilir mi?

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Beş bacaklı bir kedi.
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