İlk Bakışta Anlam Veremeyerek Durup Dururken Beyninizin Ayarlarıyla Oynayan Birbirinden İlginç Görseller
İlk Bakışta Anlam Veremeyerek Durup Dururken Beyninizin Ayarlarıyla Oynayan Birbirinden İlginç Görseller
Kaynak: https://www.reddit.com/r/confusing_pe...
Öyle açılarla çekilen fotoğraflar var ki, beyninizin yanması oldukça olası. Birazdan göreceğiniz fotoğraflarda, yanlış anlaşılmalardan müessesemiz sorumlu değildir!
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Çok uğraştınız mı acaba bu açı için?
Burun? Göbek? Cemil olabilir mi Cemil?
"Hayır dişi değil. Sakalı."
Farklı bir şapka seçimi.
Biberiye yağı kullanınca saçlarımdan beklediğim performans.
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Yani, ne işi var orada?
Kediler uzaylıdır işte bu da kanıtı.
"Yatağımda birisi oturuyor sandım."
Akıllı bir köpek.
Hayır, kolunun ucunda bir parmak yok.
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Yürüyen sırt çantası. Okul zamanı bunlardan bol bol görebilirsiniz.
Bu fotoğrafı anlayan birisi bizi de aydınlatabilir mi?
Beş bacaklı bir kedi.
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