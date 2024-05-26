Yanlış Anladıkları Şarkı Sözlerini Paylaşarak Yeni Birer Şaheser Yaratan Kişiler
Yanlış Anladıkları Şarkı Sözlerini Paylaşarak Yeni Birer Şaheser Yaratan Kişiler
Şarkı sözü yazmak büyük bir emek ister. Hele ki seslendirildiğinde yazıldığı gibi anlaşılan şarkı sözü yazmak! Bazı şarkılar var ki birçoğumuzun aklında yanlış anladığımız şekliyle kodlanmış, kalmış.
Yanlış anladıkları şarkı sözlerini paylaşarak yeni birer şaheser oluşturan kişilere birlikte bakalım!
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Bazı şarkı sözleri var ki dinleyen birçok kişinin aklına yanlış kodlanmış!
Yanlış anlaşılan şarkılara ise birden çok örneğimiz var! 😂
Diğer dayım, diğer dayım...
Varta kulesi anlayanlar da varmış.
Olamazsın.
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Yokluğun davarlık yaptığın gerçeğini değiştirmez.
Artık çok jandarma, jalvarma!
Bombilinin ucu?
Artık biliyoruz.
Duydunuz mu naşkın nateşini?
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Birileri acıkmış belli!
Hmm...
Doğrusunu aramaya gitmeyin: son kuşlar havalandı!
Afife ablaya yazılmış bir şarkı.
Bu şarkı sözünü söylediğinizi düşünsenize!
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