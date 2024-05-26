Yanlış Anladıkları Şarkı Sözlerini Paylaşarak Yeni Birer Şaheser Yaratan Kişiler

Şarkı sözü yazmak büyük bir emek ister. Hele ki seslendirildiğinde yazıldığı gibi anlaşılan şarkı sözü yazmak! Bazı şarkılar var ki birçoğumuzun aklında yanlış anladığımız şekliyle kodlanmış, kalmış.

Yanlış anladıkları şarkı sözlerini paylaşarak yeni birer şaheser oluşturan kişilere birlikte bakalım!