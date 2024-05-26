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Yanlış Anladıkları Şarkı Sözlerini Paylaşarak Yeni Birer Şaheser Yaratan Kişiler

Yanlış Anladıkları Şarkı Sözlerini Paylaşarak Yeni Birer Şaheser Yaratan Kişiler

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Onedio Editörü
26.05.2024 - 12:09

Şarkı sözü yazmak büyük bir emek ister. Hele ki seslendirildiğinde yazıldığı gibi anlaşılan şarkı sözü yazmak! Bazı şarkılar var ki birçoğumuzun aklında yanlış anladığımız şekliyle kodlanmış, kalmış. 

Yanlış anladıkları şarkı sözlerini paylaşarak yeni birer şaheser oluşturan kişilere birlikte bakalım!

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Bazı şarkı sözleri var ki dinleyen birçok kişinin aklına yanlış kodlanmış!

Bazı şarkı sözleri var ki dinleyen birçok kişinin aklına yanlış kodlanmış!

Eminiz bu cümleyi okuduğunuzda aklınıza Teoman'ın 'Paramparça' şarkısı geldi. Ne diyordu şair? 

'Bir barta kulesi üstünde...'

Yanlış anlaşılan şarkılara ise birden çok örneğimiz var! 😂

Yanlış anlaşılan şarkılara ise birden çok örneğimiz var! 😂
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Diğer dayım, diğer dayım...

Diğer dayım, diğer dayım...
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Varta kulesi anlayanlar da varmış.

Varta kulesi anlayanlar da varmış.
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Olamazsın.

Olamazsın.
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Yokluğun davarlık yaptığın gerçeğini değiştirmez.

Yokluğun davarlık yaptığın gerçeğini değiştirmez.
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Artık çok jandarma, jalvarma!

Artık çok jandarma, jalvarma!
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Bombilinin ucu?

Bombilinin ucu?
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Artık biliyoruz.

Artık biliyoruz.
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Duydunuz mu naşkın nateşini?

Duydunuz mu naşkın nateşini?
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Birileri acıkmış belli!

Birileri acıkmış belli!
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Hmm...

Hmm...
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Doğrusunu aramaya gitmeyin: son kuşlar havalandı!

Doğrusunu aramaya gitmeyin: son kuşlar havalandı!
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Afife ablaya yazılmış bir şarkı.

Afife ablaya yazılmış bir şarkı.
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Bu şarkı sözünü söylediğinizi düşünsenize!

Bu şarkı sözünü söylediğinizi düşünsenize!
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