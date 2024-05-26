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Yemeklerle İlgili Paylaşımlarıyla Hepimizi Mizaha Doyuran Kişilerden Haftanın En Komik Yemek Tweetleri

Yemeklerle İlgili Paylaşımlarıyla Hepimizi Mizaha Doyuran Kişilerden Haftanın En Komik Yemek Tweetleri

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Onedio Editörü
26.05.2024 - 08:16

Her şeyin mizahı olur da yemeklerin olmaz mı hiç? Hem de bizim ülkemizde! Sosyal medya kullanıcıları bu hafta da yaptıkları mizaha yemekleri alet ederek güldürmeyi başardılar.

Keyifli okumalar!

Sadece yanlış cevaplar yazılacak gibi bir görsel.

Sadece yanlış cevaplar yazılacak gibi bir görsel.
twitter.com

Ne olmuş yani?

Ne olmuş yani?
twitter.com

Aramızda yemek görünce şöyle gözü dönmeyen var mı?

Aramızda yemek görünce şöyle gözü dönmeyen var mı?
twitter.com

Görene kadar bekleyin...

Görene kadar bekleyin...
twitter.com

Erkek eli değmiş gibi.

Erkek eli değmiş gibi.
twitter.com

Ne abarttın sen de!

Ne abarttın sen de!
twitter.com

Ne istediniz küp doğranmış cacıktan?

Ne istediniz küp doğranmış cacıktan?
twitter.com

Sanki erik biraz şov olmuş.

Sanki erik biraz şov olmuş.
twitter.com

Sözelciler anlamadı.

Sözelciler anlamadı.
twitter.com

Kaçırılan fırsatlarda bugün...

Kaçırılan fırsatlarda bugün...
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Muhteşem!

Muhteşem!
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Ağzınızın her bir köşesine yayılan mantar kurabiye.

Ağzınızın her bir köşesine yayılan mantar kurabiye.
twitter.com

Ve bu haftayı da kusursuz kısırla kapatalım!

Ve bu haftayı da kusursuz kısırla kapatalım!
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Tufi

Sabah sabah canım kısır çekti yaw

Faruk Naçar

Kısır'ın saati yok, gecenin 3'ünde bile canın çekebiliyor. Nasıl bir şey çözemedim.

Asa

Bunlar mı en komik twitler? Zerre gülmedim lan.

İnanç Yıldırım

Komik de bir ironi mi vardı? Hiç komik değil bunlar. Ayrıca sözelciler de lisede iki yıl fizik, kimya, biyoloji görüyor. Eritrosit nedir bilirler yani. Sözel... Devamını Gör