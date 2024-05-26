Yemeklerle İlgili Paylaşımlarıyla Hepimizi Mizaha Doyuran Kişilerden Haftanın En Komik Yemek Tweetleri
Yemeklerle İlgili Paylaşımlarıyla Hepimizi Mizaha Doyuran Kişilerden Haftanın En Komik Yemek Tweetleri
Her şeyin mizahı olur da yemeklerin olmaz mı hiç? Hem de bizim ülkemizde! Sosyal medya kullanıcıları bu hafta da yaptıkları mizaha yemekleri alet ederek güldürmeyi başardılar.
Keyifli okumalar!
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Sabah sabah canım kısır çekti yaw
Kısır'ın saati yok, gecenin 3'ünde bile canın çekebiliyor. Nasıl bir şey çözemedim.
Bunlar mı en komik twitler? Zerre gülmedim lan.
Komik de bir ironi mi vardı? Hiç komik değil bunlar. Ayrıca sözelciler de lisede iki yıl fizik, kimya, biyoloji görüyor. Eritrosit nedir bilirler yani. Sözel... Devamını Gör