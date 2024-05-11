Yemeklerle İlgili Paylaşımlarıyla Hepimizi Mizaha Doyuran Kişilerden Haftanın En Komik Yemek Tweetleri
Yemeklerle İlgili Paylaşımlarıyla Hepimizi Mizaha Doyuran Kişilerden Haftanın En Komik Yemek Tweetleri
Nimetin de şaka mı olur demeyin. Bu hafta yemeklerle ilgili attıkları tweetlerle birçok kullanıcı bizleri güldürmeyi başardı!
Gelin haftanın en komik yemekli tweetlerine bir bakalım.
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Boyoz hakkında öyle ileri geri konuşamazsınız boyoz kırmızı çizgimizdir derhal İzmir'li savcıları göreve çağırıyorum izmir emniyetide umarım güzel bir karşıl... Devamını Gör
Katılıyorum boyozu sıradan bı poğaça ile karşılaştırmayi kabul edemeyiz 😋