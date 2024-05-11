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Yemeklerle İlgili Paylaşımlarıyla Hepimizi Mizaha Doyuran Kişilerden Haftanın En Komik Yemek Tweetleri

Yemeklerle İlgili Paylaşımlarıyla Hepimizi Mizaha Doyuran Kişilerden Haftanın En Komik Yemek Tweetleri

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Onedio Editörü
11.05.2024 - 10:31

Nimetin de şaka mı olur demeyin. Bu hafta yemeklerle ilgili attıkları tweetlerle birçok kullanıcı bizleri güldürmeyi başardı!

Gelin haftanın en komik yemekli tweetlerine bir bakalım.

Twitter'ın zorbalığından korkup kısıra sansür uygulamak mı?

Twitter'ın zorbalığından korkup kısıra sansür uygulamak mı?
twitter.com

Neyse ki kusursuz bir gün tabağı gelip durumu kurtardı.

Neyse ki kusursuz bir gün tabağı gelip durumu kurtardı.
twitter.com

Yanardağda pişen kurabiyeler.

Yanardağda pişen kurabiyeler.
twitter.com

Şöyle umursamaz olacaksın bazı şeyleri.

Şöyle umursamaz olacaksın bazı şeyleri.
twitter.com

Kültür karmaşası bu olsa gerek.

Kültür karmaşası bu olsa gerek.
twitter.com

Herkesin aklına tek bir kişi gelmiş olsa gerek.

Herkesin aklına tek bir kişi gelmiş olsa gerek.
twitter.com

Burada konuşmamız gereken asıl şey sanki yumurtaların pişme süresi gibi.

Burada konuşmamız gereken asıl şey sanki yumurtaların pişme süresi gibi.
twitter.com

Midemiz kazınınca biz dersek.

Midemiz kazınınca biz dersek.
twitter.com

Olsa da yesek. Bir de 70 liraya.

Olsa da yesek. Bir de 70 liraya.
twitter.com

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Konuşmasak olmaz

Boyoz hakkında öyle ileri geri konuşamazsınız boyoz kırmızı çizgimizdir derhal İzmir'li savcıları göreve çağırıyorum izmir emniyetide umarım güzel bir karşıl... Devamını Gör

mamamia

Katılıyorum boyozu sıradan bı poğaça ile karşılaştırmayi kabul edemeyiz 😋