Sims Bağımlılarına Müjde: The Sims 4 Oyunu Düzenli Oynayan Oyuncuları Ödüllendirecek
Sims Bağımlılarına Müjde: The Sims 4 Oyunu Düzenli Oynayan Oyuncuları Ödüllendirecek
Hayallerimizdeki hayatları sanal karakterlerimize yaşatmak için gerçek yaşantımızı bir kenara bırakıp bilgisayar başında sabahladığımız The Sims 4 düzenli olarak oyunu oynayan oyuncuları ödüllendirmek için battle pass tarzı bir sistem üzerinde çalışıyor.
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Özellikle rekabetçi oyunlarla haşır neşir olan oyuncular battle pass sistemine zaten aşinalar.
The Sims 4'e de battle pass tarzı bir sistem çok yakında eklenebilir.
The Sims 4 oyuncuları yeni sistemle birlikte oyun içinde bol bol ödüllendirilecekler.
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