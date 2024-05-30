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Sims Bağımlılarına Müjde: The Sims 4 Oyunu Düzenli Oynayan Oyuncuları Ödüllendirecek

Sims Bağımlılarına Müjde: The Sims 4 Oyunu Düzenli Oynayan Oyuncuları Ödüllendirecek

Beril Özge Danacı
Beril Özge Danacı - Onedio Editörü
30.05.2024 - 12:18

Hayallerimizdeki hayatları sanal karakterlerimize yaşatmak için gerçek yaşantımızı bir kenara bırakıp bilgisayar başında sabahladığımız The Sims 4 düzenli olarak oyunu oynayan oyuncuları ödüllendirmek için battle pass tarzı bir sistem üzerinde çalışıyor.

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Özellikle rekabetçi oyunlarla haşır neşir olan oyuncular battle pass sistemine zaten aşinalar.

Özellikle rekabetçi oyunlarla haşır neşir olan oyuncular battle pass sistemine zaten aşinalar.

Oyunculara çeşitli görevleri tamamlamaları halinde oyun içi eşyalar ve farklı ögeler veren battle pass sistemi özellikle rekabetçi oyunlarda çokça kullanılıyor.

The Sims 4'e de battle pass tarzı bir sistem çok yakında eklenebilir.

The Sims 4'e de battle pass tarzı bir sistem çok yakında eklenebilir.

EA Games cephesinden henüz resmi bir açıklama gelmemiş olsa da firmanın YouTube kanalındaki henüz listelenmemiş bir video ve bazı oyuncular tarafından yapılan sızıntılar The Sims 4'te 'Login Event Rewards' adlı sistemi yakın zamanda görebileceğimize işaret ediyor.

The Sims 4 oyuncuları yeni sistemle birlikte oyun içinde bol bol ödüllendirilecekler.

The Sims 4 oyuncuları yeni sistemle birlikte oyun içinde bol bol ödüllendirilecekler.

Farklı ödülleri kazanmak için yapmamız gereken tek şey ise oyuna giriş yapıp ödülleri talep etmek olacak. Kısacası The Sims 4'ün oyuncuyu ödüllendiren sistemi alıştığımız battle pass sistemlerinden farklı olarak bizden bir dizi görev yapmamızı talep etmeyecek. Sistemin oyuna ne zaman ekleneceği ise hala belirsizliğini korusa da resmi duyuru çok yakınımızda olabilir.

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