Şimdiye Kadar Yapılmış En Ürkütücü Sanat Eserleri
Şimdiye Kadar Yapılmış En Ürkütücü Sanat Eserleri
Sanat, herkes için farklı bir şey ifade ediyor. Kimisi kendisini fiade ediyor sanatla kimisi de yaratıcılığını konuşturarak bizleri bambaşka dünyalara götürüyor. Birazdan göreceğiniz tablolar ise birer korku filminden fırlamış gibi.
Gelin, bugüne kadar yapılan en ürkütücü sanat eserlerine bakalım.
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1. "Ağır Sepet" - Tsukioka Yoshitoshi
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2. "Ölümün Zaferi" - Pieter Brueghel
3. "Ahtapot" - Victor Hugo
4. Birinci Dünya Savaşı sırasında savaşan Alman askerleri - Otto Dix
5. "Haşlanmış Fasulyeyle Yumuşak Yapı" (İç Savaş Önsezisi) - Salvador Dali
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6. "Boğulan Adamın Hayaleti" - Thorvald Niss
7. "Anksiyete" - Edward Munch
8. "Oiwa Hayaleti" - Hokusai
9. "Satürn"- Francesco Goya
10. "Son Yargı" - Hieronymus Bosch
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