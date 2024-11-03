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Şimdiye Kadar Yapılmış En Ürkütücü Sanat Eserleri

Şimdiye Kadar Yapılmış En Ürkütücü Sanat Eserleri

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Onedio Editörü
03.11.2024 - 14:32

Sanat, herkes için farklı bir şey ifade ediyor. Kimisi kendisini fiade ediyor sanatla kimisi de yaratıcılığını konuşturarak bizleri bambaşka dünyalara götürüyor. Birazdan göreceğiniz tablolar ise birer korku filminden fırlamış gibi.

Gelin, bugüne kadar yapılan en ürkütücü sanat eserlerine bakalım.

Kaynak

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1. "Ağır Sepet" - Tsukioka Yoshitoshi

1. "Ağır Sepet" - Tsukioka Yoshitoshi

2. "Ölümün Zaferi" - Pieter Brueghel

2. "Ölümün Zaferi" - Pieter Brueghel

3. "Ahtapot" - Victor Hugo

3. "Ahtapot" - Victor Hugo

4. Birinci Dünya Savaşı sırasında savaşan Alman askerleri - Otto Dix

4. Birinci Dünya Savaşı sırasında savaşan Alman askerleri - Otto Dix

5. "Haşlanmış Fasulyeyle Yumuşak Yapı" (İç Savaş Önsezisi) - Salvador Dali

5. "Haşlanmış Fasulyeyle Yumuşak Yapı" (İç Savaş Önsezisi) - Salvador Dali
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6. "Boğulan Adamın Hayaleti" - Thorvald Niss

6. "Boğulan Adamın Hayaleti" - Thorvald Niss

7. "Anksiyete" - Edward Munch

7. "Anksiyete" - Edward Munch

8. "Oiwa Hayaleti" - Hokusai

8. "Oiwa Hayaleti" - Hokusai

9. "Satürn"- Francesco Goya

9. "Satürn"- Francesco Goya

10. "Son Yargı" - Hieronymus Bosch

10. "Son Yargı" - Hieronymus Bosch
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