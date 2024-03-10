'Şimdi Ne Yapacağım' Dediğiniz Anlarda İmdadınıza Yetişecek Birbirinden Değerli İpuçları
'Şimdi Ne Yapacağım' Dediğiniz Anlarda İmdadınıza Yetişecek Birbirinden Değerli İpuçları
Kaynak: https://www.reddit.com/r/LifeProTips/
Farklı fikirler ve yöntemler öğrenmek hayatımızın her anında bize fayda sağlar. Günlük rutininizden, profesyonel iş hayatınıza, ilişkilerinize dair işinize yarayacak bazı hap bilgileri sizler için derledik. Buyurun...👇
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1. Çocuğunuz şarkı söyleyebiliyorsa, sizin telefon numaranıza da ezberleyebilir. Acil durumlar için öğretin.
2. İş hayatınızda birinden bir şey yapmasını istediğinizde, bunun ne zaman yapılması gerektiğini de söyleyin.
3. Tatile çıkmadan önce yolculukta kullanmak için yeni ve farklı bir parfüm alın. O kokuyu duydukça anılarınızı hatırlayacaksınız.
4. İlaç içtikten sonra bir yakınınıza kaç tane içtiğinizi ve hangi saatte içtiğinizi içeren bir mesaj gönderin.
5. İş görüşmenizden önce sosyal medya hesaplarınızdaki gönderileri kontrol edin. İşveren hesaplarınızı kontrol ettirebilir."
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6. Kot pantolonunuz delik olacak kadar aşınırsa, bir parça koli bandıyla yırtılmayı geciktirebilirsiniz.
7. İşsiz bir arkadaşınızla görüştüğünüzde, ona iş aramanın nasıl gittiğini sormayın.
8. Yurt dışına seyahat ediyorsanız o ülkenin dilinde 'merhaba, evet, hayır, teşekkürler' gibi sözcükleri öğrenin.
9. İş yerinde yaptığınız çalışmadan eminseniz geri adım atıp, özür dilemeyin ve kendinizi savunun.
10. Çocukların erişebileceği alanlarda şifreli kilitler kullanmayın. Şifreyi birçok kez yanlış girebilirler.
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11. Giysinizde kurumuş çay lekesi varsa, beyaz sirke ve karbonatı karıştırıp, lekenin üzerine dökün.
12. Bir projede çalışırken sonucun peşinde koşmayın, bunun yerine süreci sevmeyi öğrenin.
13. Sosyal ipuçları konusunda zorluk yaşıyorsanız, görme engelli kişiler için sesli açıklamalar içeren popüler bir dizi veya film izleyin.
14. Pişireceğiniz kırmızı etin yumuşak olmasını istiyorsanız, mühürleme işlemi yaptıktan sonra pişirme aşamasına geçin.
15. Midenizle ilgili sağlık sorununuz varsa iş yerinize evde hazırladığını yemekleri götürün.
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