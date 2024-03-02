'Şimdi Ne Yapacağım' Dediğiniz Anlarda İmdadınıza Yetişecek Birbirinden Değerli İpuçları
'Şimdi Ne Yapacağım' Dediğiniz Anlarda İmdadınıza Yetişecek Birbirinden Değerli İpuçları
Kaynak: https://www.reddit.com/r/LifeProTips/
Farklı fikirler ve yöntemler öğrenmek hayatımızın her anında bize fayda sağlar. Günlük rutininizden, profesyonel iş hayatınıza, ilişkilerinize dair işinize yarayacak bazı hap bilgileri sizler için derledik. Buyurun...👇
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1. Birçok ülke pasaportunuzun kullanım süresi altı ay veya daha azsa giriş yapmanıza izin vermez. Yurt dışına çıkmadan önce buna dikkat edin.
2. Yetişkinler, çocuklar gibi arkadaş edinir. Bir sınıfa gün boyunca yaşıtlarınızla kapatılmak yerine bir hobi aramanız gerekir. Çünkü tüm ilişkiler, yakınlık, zaman ve ortak deneyimlerle gelişir.
3. E-posta yazarken, alıcıları taslağınızı tamamladıktan sonra göndermeye hazır olduğunuzda belirtin.
4. Kesme tahtanız hareket ediyorsa, altına nemli bir havlu koyun.
5. Yeni bir dil öğrenirken çok iyi bildiğiniz konular hakkında okuma yapın.
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6. Kendinize cesaret verici mektuplar yazın ve zor zamanlarda okumak için saklayın.
7. Bulaşık deterjanı, yıkama bezleri, sünger ve dezenfektan, ev temizliği için yeterli. Çeşit çeşit temizlik malzemelerine para harcamanıza gerek yok.
8. Gözlüğünüzün yüzünüze daha iyi oturması için saç kurutma makinesi ile sıcak hava uygulayabilirsiniz.
9. Eski el havlularınız varsa, bunları bir veteriner kliniğine bağışlayabilirsiniz. Havluya ihtiyaçları oluyor.
10. Tatil için kısa süreli ev kiraladığınızda, eve yerleşmeden önce ve çıkış yapmadan önce fotoğraflarını çekin. Böylece ev sahibi sizi haksız bir şekilde suçlayamaz.
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11. Uçak bileti satışı yapan siteler ile havayolu firmasının kendi sitesinin verdiği fiyatları karşılaştırın.
12. Karıştırılması gereken fıstık ezmesini açmadan önce ters çevirerek buzdolabına koyun. Açtığınızda yağı karışmış olacak.
13. Evinizi yenilemek istiyorsanız, yaptıracağınız alan için farklı ustalar ile görüşün. Fiyatlar çok farklı olabilir.
14. Akşam sağlıksız bir atıştırmalık canınız istediğinde, önce dişlerinizi fırçalayın. İştahınız kapanabilir.
15. Mikrodalga fırında makarna ısıtıyorsanız ve sos eklemek istiyorsanız, önce sosu tabağa dökün. Böylece sos daha hızlı ve daha iyi ısınacak ve mikrodalga fırının içine sıçramayacak.
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