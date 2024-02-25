'Şimdi Ne Yapacağım' Dediğiniz Anlarda İmdadınıza Yetişecek Birbirinden Değerli İpuçları
'Şimdi Ne Yapacağım' Dediğiniz Anlarda İmdadınıza Yetişecek Birbirinden Değerli İpuçları
Kaynak: https://www.reddit.com/r/LifeProTips/
Farklı fikirler ve yöntemler öğrenmek hayatımızın her anında bize fayda sağlar. Günlük rutininizden, profesyonel iş hayatınıza, ilişkilerinize dair işinize yarayacak bazı hap bilgileri sizler için derledik. Buyurun...👇
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1. Gözlük kullanıyorsanız, gözlüğünüzün kenarlarına el sabunu sürmek, camın buğulanmasını önler.
2. Otel odalarında elektriği kullanmak için kart gerekir. Bu durumda, herhangi bir kartı kullanabilirsiniz. Oda anahtar kartı veya kredi kartı gibi herhangi bir kart, odadaki elektrikli cihazları kullanmanızı sağlar.
3. Her ay başarılarınızı not almak, özgüveninizi artırır. Öz saygınızı geliştirir ve hayata karşı daha olumlu bir tutum geliştirmenize yardımcı olur.
4. Her ay kredi kartı kullanmak ve onu ödemek, finansal açıdan banka kartı kullanmaktan daha akıllıca.
5. Hiçbir meşru kuruluş, ödeme şekli olarak bitcoin veya hediye kartı talep etmez.
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6. Ayaklarınız kokuyorsa çoraplarınızın polyester olup olmadığını kontrol edin. Terle karışan polyester, düzenli olarak yıkasanız bile zamanla kokar.
7. Saklama kabındaki yiyecekleri mikrodalga fırında ısıtmayın.
8. Eskimiş havlularınızı banyoda yerleri silmek için kullanabilirsiniz.
9. Bir satış danışmanından memnunsanız, bunu mutlaka yöneticisine söyleyin.
10. Ocağınızdaki birikmiş lekeleri çıkarmakta zorlanıyorsanız, üzerine bir miktar fırın temizleyici püskürtün ve gece boyunca ocağın üzerini streç filmle örtün.
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11. İş bilgisayarınızdaki takviminize kişisel planlarınızı eklemeyin. Yöneticiniz takviminizdeki her şeyi, görebilir.
12. Her altı ayda bir beş dakikanızı ayırarak aracınızın her açıdan fotoğraflarını çekin. Kaza yaparsanız, sigorta şirketine aracınızın önceki halini gösterebilirsiniz.
13. Geniş web sayfaları için fare tekerleğinizi yan kaydırma çubuğuna dönüştürmek için shıft tuşunu basılı tutun.
14. Koltuğunuzda leke oluştuysa, temizleme yöntemine koltuğunuzun kumaşına göre karar verin.
15. Yaratıcı bir şeyler yazarken, yazınızı bitirene kadar yazım denetimini kapatın.
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