Silinmeden Yetişin: 18-25 Nisan'da Ünlülerin Paylaştığı "Kaçarsa Yazık Olur" Temalı Instagram Hikayeleri

Silinmeden Yetişin: 18-25 Nisan'da Ünlülerin Paylaştığı "Kaçarsa Yazık Olur" Temalı Instagram Hikayeleri

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
25.04.2026 - 21:35

Hemen hemen her gün sosyal medyada paylaşım yapan ünlülerimizin hızına asla yetişemiyoruz! Kimisi sık sık gönderi paylaşırken, kimisi profilini hikayelerle dolduruyor... Kimisi arada bir Instagram'a uğrarken, kimileri 'Günaydın'ını Instagram'dan sunuyor...   

Fakat 24 saatlik bu hikayeler bir çırpıda siliniyor ve çoğu zaman da gözden çok şey kaçıyor 👀 Buyurun, sizler için derlediğimiz, silinse de yetişebileceğiniz o hikayelere beraber göz atalım!

Bengü

Bengü

Bengü ve eski eşi Selim Selimoğlu 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda çocukları için bir araya geldi.

Mert Yazıcıoğlu

Mert Yazıcıoğlu

Mert Yazıcıoğlu sevgilisi Zeynep Artukmaç'la ilk kez sosyal medya paylaşımında bulundu.

Ahu Yağtu

Ahu Yağtu

Ahu Yağtu sevgilisi Bora Cengiz ile aşk dolu bir pozunu paylaştı.

Doğukan Güngör

Doğukan Güngör

Magazin gündeminde bu kez değişimiyle konuşulan Doğukan Güngör, son dönemde aldığı kilolarla yapılan yorumların ardından spor salonundan yaptığı paylaşımla dikkat çekti.

Sinem Kobal

Sinem Kobal

Magazin dünyasının iki dikkat çeken ismi aynı karede!  Sinem Kobal ve Hadise, Harper’s Bazaar etkinliğinde bir araya gelerek geceye damga vurdu.

Afra Saraçoğlu

Afra Saraçoğlu

23 Nisan coşkusu magazin dünyasına da yansıdı! Afra Saraçoğlu, Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’na özel olarak çocukluk fotoğrafını paylaştı ve sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Amine Gülşe

Amine Gülşe

Mesut Özil'in karısı Amine Gülşe aileye en son katılan üyeleri Elisa ile pozlarını paylaştı.

İrem Helvacıoğlu

İrem Helvacıoğlu

Magazin gündeminde boşanmasıyla konuşulan bir isim, bu kez duygusal bir paylaşımla dikkat çekti!  İrem Helvacıoğlu, kızı Sora ile yaptığı paylaşımla takipçilerinin ilgisini üzerine topladı.

Engin Akyürek

Engin Akyürek

Engin Akyürek’in yeni kitabı “İsimsiz” büyük ilgi görürken, Yabancı Damat’tan rol arkadaşı Binnur Kaya’dan gelen destek nostalji rüzgarı estirdi.

Barış Arduç

Barış Arduç

Farah Zeynep Abdullah ile birlikte uluslararası bir gerilim filminde başrolü paylaşacak olan Barış Arduç'tan partneriyle poz geldi.

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
