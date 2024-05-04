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Sıcak Havalara Merhaba: Yazın Gelişiyle Gönül Yaylarımızı Harekete Geçirmeyi Başaran 14 Şarkı

etiket Sıcak Havalara Merhaba: Yazın Gelişiyle Gönül Yaylarımızı Harekete Geçirmeyi Başaran 14 Şarkı

Ali Aydemir
Ali Aydemir - Onedio Üyesi
04.05.2024 - 15:01

YAzın gelişiyle enerjimizi daha da harekete geçirecek şarkıları bu listede toplamak istedik, iyi dinlemeleeer!

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1. Reynmen - Renklensin

2. AKDO & Lvbel C5 - Submariner

3. Emrah Karaduman & Merve Özbey - Bir İmkansız Var

4. Sefo - Kapalı Kapılar

5. Mert Demir - Ateşe Düştüm

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6. KÖFN & Simge - Yakışıklı

7. Buray - Olmuşum Leyla

8. Emre Fel - Senden Güzeli Mi Var

9. Mabel Matiz - Düldül ft. Melike Şahin

10. Ajda Pekkan - Yakar Geçerim

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11. Zerrin Özer - Paşa Gönlüm

12. Tarkan - Dudu

13. Soner Sarıkabadayı - Seviyo muyuz?

14. Sean Paul - Get Busy

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