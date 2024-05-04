Sıcak Havalara Merhaba: Yazın Gelişiyle Gönül Yaylarımızı Harekete Geçirmeyi Başaran 14 Şarkı
Sıcak Havalara Merhaba: Yazın Gelişiyle Gönül Yaylarımızı Harekete Geçirmeyi Başaran 14 Şarkı
YAzın gelişiyle enerjimizi daha da harekete geçirecek şarkıları bu listede toplamak istedik, iyi dinlemeleeer!
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1. Reynmen - Renklensin
2. AKDO & Lvbel C5 - Submariner
3. Emrah Karaduman & Merve Özbey - Bir İmkansız Var
4. Sefo - Kapalı Kapılar
5. Mert Demir - Ateşe Düştüm
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6. KÖFN & Simge - Yakışıklı
7. Buray - Olmuşum Leyla
8. Emre Fel - Senden Güzeli Mi Var
9. Mabel Matiz - Düldül ft. Melike Şahin
10. Ajda Pekkan - Yakar Geçerim
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11. Zerrin Özer - Paşa Gönlüm
12. Tarkan - Dudu
13. Soner Sarıkabadayı - Seviyo muyuz?
14. Sean Paul - Get Busy
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