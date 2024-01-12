Sıcak 80'ler Yıllarını Hissettiren TikToker: Edward Dönmez

TikTok'ta karşımıza Özdemir Erdoğan'ın Gurbet şarkısıyla çektiği videolarda karşımıza çıkan Edward Dönmez'in bazı videolarını sizin için derledik.
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Edward Dönmez, TikTok'un son zamanların en popüler isimlerinden biri.
TikTok'ta akım haline gelen ismi ve videolarıyla dünyada ve Türkiye'de izlenme rekorları kırıyor.
Almanya'da boksörlük yapan Edward Dönmez, paylaşımlarında sık sık Türkiye'ye duyduğu özlemi gösteriyor.
TikTok'ta paylaştığı videoların arkasına koyduğu Özdemir Erdoğan'ın Gurbet şarkısı ile kendisini bağdaştırdık.
Kendisini en çok koltukta otururken çektiği videolar ile biliyoruz👇
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Bazen markette kamerayı bir yere yerleştirerek kendisini çekiyor👇
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Sıcak ev ortamını ekrandan hissedebildiğimiz videolarıyla da kendisini sık sık görüyoruz.
Boksör olduğunu da videolarından anlayabiliyoruz👇
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TikTok'ta son zamanların en popüler isimlerinden olan Dönmez'in videolarına bir çok yorum geliyor.
Edward Dönmez'e gelen bazı yorumlar 👇
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