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Sibil Çetinkaya ile İlişkisini Sonlandıran Şükrü Özyıldız'ın Son Paylaşımındaki Tablo Detayı Kafa Karıştırdı

Sibil Çetinkaya ile İlişkisini Sonlandıran Şükrü Özyıldız'ın Son Paylaşımındaki Tablo Detayı Kafa Karıştırdı

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
06.03.2025 - 15:32

Son dönemin en çok konuşulan çiftlerinden biri olan sosyal medya fenomeni Sibil Çetinkaya ve başarılı oyuncu Şükrü Özyıldız, ilişkileriyle magazin manşetlerine yerleşiyordu. Ancak, bir süredir ortalıkta ayrılık dedikoduları dolaşıyordu ve nihayet bu söylentiler geçtiğimiz haftalarda doğrulanmıştı. 

Sibil Çetinkaya ve Şükrü Özyıldız’ın ayrılığı, magazin dünyasında en çok konuşulan konulardan biri haline geldi. Çiftin ilişkisini sonlandırmasıyla birlikte, her ikisi de sosyal medyada çeşitli paylaşımlar yaparak ayrılık sürecine dair mesajlar verdiler. Ancak, Şükrü Özyıldız’ın son paylaştığı fotoğraf, takipçilerinin kafasını bir hayli karıştırdı.

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Sibil Çetinkaya ve Şükrü Özyıldız’ın ayrılığı, son dönemde magazin dünyasında en çok konuşulan konulardan biri haline geldi.

Sibil Çetinkaya ve Şükrü Özyıldız’ın ayrılığı, son dönemde magazin dünyasında en çok konuşulan konulardan biri haline geldi.

Çiftin ilişkilerinin sona erdiğini gösteren birkaç ipucu vardı. Öncelikle, birbirlerinin paylaşımlarını beğenmiyor ve yorum yapmıyorlardı. Bu, sosyal medyada “Ayrıldılar mı?” sorularını gündeme getirdi. Çetinkaya'nın paylaşımları, ardından Şükrü Özyıldız’ın sessizliği, ayrılık dedikodularını kuvvetlendirdi.

Birkaç iddiaya göre, Çetinkaya'nın evlilik isteği ve Özyıldız’ın bu konuda net bir tavır koymaması, çiftin ilişkilerinin sona ermesine sebep olmuştu.

Birkaç iddiaya göre, Çetinkaya'nın evlilik isteği ve Özyıldız’ın bu konuda net bir tavır koymaması, çiftin ilişkilerinin sona ermesine sebep olmuştu.

Evlilik konusunda Şükrü'nün kararsız olması, Çetinkaya'nın daha fazla sabredememesine yol açmıştı. Ama bu sadece bir iddia, tabii ki…

Çiftin ayrılığının ardından Sibil Çetinkaya hakkında bazı ihanet iddiaları ortaya atılmıştı. Hakkında çıkan Murat Akdoğan’la yeni bir ilişkiye başladığı söylentilerine Çetinkaya net bir cevap vererek; “Asla! Öyle bir şey mümkün değil,” diyen fenomen, Akdoğan’ın eski bir arkadaşı olduğunu ve birlikte eğlenip, gezmenin normal olduğunu belirtmişti.

Öte yandan, Şükrü Özyıldız henüz bir açıklama yapmadı ve her zamanki sessizliğini korudu.

Öte yandan, Şükrü Özyıldız henüz bir açıklama yapmadı ve her zamanki sessizliğini korudu.

Çetinkaya ise ayrılık hakkında yaptığı açıklamada, “Şükrü ile birbirimiz için çok kıymetliyiz. İlişkimiz bitse de gayet iyiyiz, bizim sevgimiz baki, o çok başka bir şey,” diyerek ilişkinin sonlanmış olmasına rağmen, birbirlerine duydukları saygı ve sevgiyi vurgulamıştı.

Şükrü Özyıldız'ın son paylaşımı kafaları karıştırdı!

Şükrü Özyıldız'ın son paylaşımı kafaları karıştırdı!

Paylaştığı fotoğrafın arkaplanında yer alan görseldeki kadını ilk bakışta Sibil Çetinkaya sananlar oldu! Sosyal medya kullanıcıları ayrılık haberlerinin doğrulanmasının ardından, hatta ihanet iddialarına rağmen profillerinden birbirlerinin fotoğraflarını silmeyen ikilinin barışma ihtimalini koruduğuna inanırken Özyıldız'ın paylaşımı da kafaları karıştırdı!

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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