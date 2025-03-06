Sibil Çetinkaya ile İlişkisini Sonlandıran Şükrü Özyıldız'ın Son Paylaşımındaki Tablo Detayı Kafa Karıştırdı

Son dönemin en çok konuşulan çiftlerinden biri olan sosyal medya fenomeni Sibil Çetinkaya ve başarılı oyuncu Şükrü Özyıldız, ilişkileriyle magazin manşetlerine yerleşiyordu. Ancak, bir süredir ortalıkta ayrılık dedikoduları dolaşıyordu ve nihayet bu söylentiler geçtiğimiz haftalarda doğrulanmıştı.

Sibil Çetinkaya ve Şükrü Özyıldız’ın ayrılığı, magazin dünyasında en çok konuşulan konulardan biri haline geldi. Çiftin ilişkisini sonlandırmasıyla birlikte, her ikisi de sosyal medyada çeşitli paylaşımlar yaparak ayrılık sürecine dair mesajlar verdiler. Ancak, Şükrü Özyıldız’ın son paylaştığı fotoğraf, takipçilerinin kafasını bir hayli karıştırdı.