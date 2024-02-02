Sharenting Çocukların Mahremiyet Hakkını Elinden mi Alıyor? Çocuklar Ebeveynlere Dava Açabilecek!

Hürriyet'ten Buse Özel'in haberine göre Fransa'da 'Sharenting' ile ilgili bir ilk gerçekleşti. Fransa, geçtiğimiz aylarda 'belirli bir yaşın altındaki çocuklarının fotoğraflarını sosyal medyada paylaşan ailelere karşı dava yolunu açtı.' Buna göre çocuklar ilerleyen yaşlarda sosyal medyadaki paylaşımlarından dolayı ailelerine dava açabilecekler.