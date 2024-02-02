Sharenting Çocukların Mahremiyet Hakkını Elinden mi Alıyor? Çocuklar Ebeveynlere Dava Açabilecek!
Sharenting Çocukların Mahremiyet Hakkını Elinden mi Alıyor? Çocuklar Ebeveynlere Dava Açabilecek!
Ebeveynlerin çocuklarının görüntüsünü sosyal medya üzerinden paylaşmasına uzmanlardan tepki! Avrupa'da 'Sharenting' olarak ifade edilen bu durum çocukların mahremiyet hakkını ihlal mi ediyor?
İşte, detaylar...
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Sharenting nedir?
Pek çok ülkede 'Sharenting'e tepki büyüyor!
Avukat Bahar Yıldız Oğuz, dünyada ilk kez Fransa'da atılan bu adımı ve yasayı şu şekilde özetliyor:
Güvenlik güçleri de 'Sharenting' konusunda vatandaşları uyarıyor.
Araştırma verileri dikkat çekiti: Ortalama beş yaşındaki bir çocuğun internette 1.500 fotoğrafı var!
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Peki, çocukların fotoğraflarını paylaşımlarda nelere dikkat edilmeli?
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