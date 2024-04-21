SGK’den Çalışan Annelere 12 Ay Boyunca 325 Euro: SGK’nın Bakıcı Desteğinden Nasıl Yararlanılır?

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından yürütülen Avrupa Birliği (AB) projesi kapsamında evinde eğitimli bakıcı çalıştıran kadınlara aylık 325 euro destek verilecek. Annelere sağlanacak desteğin süresi en fazla 12 ay olabilecek. Çocuk 36 aylık olana kadar maksimum 12 ay süreyle destekten yararlanılabilecek. 2019-2022 yılları arasında üç yıl süreyle uygulanan projenin ikinci fazı, bir yıl için uygulanacak. Projenin haziran ayı itibarıyla başlaması bekleniyor.

Projenin amacı, doğum sonrasında çocuk bakımı nedeniyle işgücü piyasasından uzaklaşan ya da hiç çalışmayan kadınların yeniden işlerine döndürülmesi ya da çalışmaya başlamasının sağlanması. Bunun için iki taraflı destek verilerek kadın istihdamı artırılmaya çalışılıyor. Hem doğum sonrası işgücü piyasasından uzaklaşan kadının istihdam edilmesi hedefleniyor hem de eğitimli çocuk bakıcılarının istihdamı ile istihdam artışı sağlanıyor.