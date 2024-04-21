SGK’den Çalışan Annelere 12 Ay Boyunca 325 Euro: SGK’nın Bakıcı Desteğinden Nasıl Yararlanılır?
SGK’den Çalışan Annelere 12 Ay Boyunca 325 Euro: SGK’nın Bakıcı Desteğinden Nasıl Yararlanılır?
Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) 12 ay boyunca çalışan annelere ve bakıcılara 325 Euro para dağıtacak. Kadın istihdamını artırmak için SGK tarafından çalışan annelere yönelik bir yıl boyunca her ay 325 euro eğitimli bakıcı desteği sağlanacak.Akşam gazetesi yazarı Güray Bülbül, bugünkü köşesinde destekten yararlanmak için başvuru şartlarını ve kimlerin yararlanabileceğini yazdı. Başvuruların ne zaman başlayacağı da belli oldu.
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Kadın istihdamını artırmak için çalışan annelere yönelik bir yıl boyunca her ay 325 euro eğitimli bakıcı desteği sağlanacak. Haziranda başlaması beklenen projeden kimler nasıl faydalanabilir? İşte ayrıntılar...
Akşam gazetesi yazarı Okan Güray Bülbül bugün yazısında "Kadın istihdamını artırmak için çalışan annelere yönelik bir yıl boyunca her ay 325 euro eğitimli bakıcı desteği" ile ilgili konuyu ele aldı.
Okan Güray Bülbül'ün bugünkü "325 euro desteği kimler alacak?" yazısından satır başları:
Proje kapsamında 3 bin 500 anne ve 3 bin 500 bakıcı olmak üzere toplam 7 bin kadına destek sağlanacak. Destekten yararlanma koşullarını sağlamayan veya yitiren anneler listeden çıkartılacak, yerine yedek başvurular içerisinden anneler asıl listeye dahil edilecek. Projeden yararlanabilmek için ise bazı şartlar aranıyor.
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