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SGK’den Çalışan Annelere 12 Ay Boyunca 325 Euro: SGK’nın Bakıcı Desteğinden Nasıl Yararlanılır?

SGK’den Çalışan Annelere 12 Ay Boyunca 325 Euro: SGK’nın Bakıcı Desteğinden Nasıl Yararlanılır?

SGK anne
Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Onedio Gündem Editörü
21.04.2024 - 17:24 Son Güncelleme: 21.04.2024 - 17:26

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) 12 ay boyunca çalışan annelere ve bakıcılara 325 Euro para dağıtacak. Kadın istihdamını artırmak için SGK tarafından çalışan annelere yönelik bir yıl boyunca her ay 325 euro eğitimli bakıcı desteği sağlanacak.Akşam gazetesi yazarı Güray Bülbül, bugünkü köşesinde destekten yararlanmak için başvuru şartlarını ve kimlerin yararlanabileceğini yazdı. Başvuruların ne zaman başlayacağı da belli oldu.

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Kadın istihdamını artırmak için çalışan annelere yönelik bir yıl boyunca her ay 325 euro eğitimli bakıcı desteği sağlanacak. Haziranda başlaması beklenen projeden kimler nasıl faydalanabilir? İşte ayrıntılar...

Kadın istihdamını artırmak için çalışan annelere yönelik bir yıl boyunca her ay 325 euro eğitimli bakıcı desteği sağlanacak. Haziranda başlaması beklenen projeden kimler nasıl faydalanabilir? İşte ayrıntılar...

Akşam gazetesi yazarı Okan Güray Bülbül bugün yazısında "Kadın istihdamını artırmak için çalışan annelere yönelik bir yıl boyunca her ay 325 euro eğitimli bakıcı desteği" ile ilgili konuyu ele aldı.

Akşam gazetesi yazarı Okan Güray Bülbül bugün yazısında "Kadın istihdamını artırmak için çalışan annelere yönelik bir yıl boyunca her ay 325 euro eğitimli bakıcı desteği" ile ilgili konuyu ele aldı.

Okan Güray Bülbül'ün bugünkü "325 euro desteği kimler alacak?" yazısından satır başları:

Okan Güray Bülbül'ün bugünkü "325 euro desteği kimler alacak?" yazısından satır başları:

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından yürütülen Avrupa Birliği (AB) projesi kapsamında evinde eğitimli bakıcı çalıştıran kadınlara aylık 325 euro destek verilecek. Annelere sağlanacak desteğin süresi en fazla 12 ay olabilecek. Çocuk 36 aylık olana kadar maksimum 12 ay süreyle destekten yararlanılabilecek. 2019-2022 yılları arasında üç yıl süreyle uygulanan projenin ikinci fazı, bir yıl için uygulanacak. Projenin haziran ayı itibarıyla başlaması bekleniyor.

Projenin amacı, doğum sonrasında çocuk bakımı nedeniyle işgücü piyasasından uzaklaşan ya da hiç çalışmayan kadınların yeniden işlerine döndürülmesi ya da çalışmaya başlamasının sağlanması. Bunun için iki taraflı destek verilerek kadın istihdamı artırılmaya çalışılıyor. Hem doğum sonrası işgücü piyasasından uzaklaşan kadının istihdam edilmesi hedefleniyor hem de eğitimli çocuk bakıcılarının istihdamı ile istihdam artışı sağlanıyor.

Proje kapsamında 3 bin 500 anne ve 3 bin 500 bakıcı olmak üzere toplam 7 bin kadına destek sağlanacak. Destekten yararlanma koşullarını sağlamayan veya yitiren anneler listeden çıkartılacak, yerine yedek başvurular içerisinden anneler asıl listeye dahil edilecek. Projeden yararlanabilmek için ise bazı şartlar aranıyor.

Proje kapsamında 3 bin 500 anne ve 3 bin 500 bakıcı olmak üzere toplam 7 bin kadına destek sağlanacak. Destekten yararlanma koşullarını sağlamayan veya yitiren anneler listeden çıkartılacak, yerine yedek başvurular içerisinden anneler asıl listeye dahil edilecek. Projeden yararlanabilmek için ise bazı şartlar aranıyor.

Buna göre;

İstanbul, Ankara, İzmir illerinde çocuğu ile birlikte aynı adreste ikamet eden

■ 4A'lı, yani eski adıyla SSK'lı olarak, tam zamanlı bir işte çalışan

■ Başvuru tarihi itibarıyla 0-24 aylık çocuğu bulunan

■ 0-36 ay çocuk çocuk bakımı eğitimi olan bakıcı istihdam eden anneler destekten yararlanabilecek.

EĞİTİM BELGESİ ŞART

Destekten yararlanmak için gerekli şartları sağlayan annelerin, istihdam ettikleri bakıcının fiilen çocuğa bakıyor olması şart. Bakıcı ile ilgili aranan özellikler ise şöyle:

■  18 yaşını doldurmuş olması

Anne ve çocukla aynı ilde ikamet ediyor olması

■ Anne ya da babayla birinci dereceden akraba olmaması

■ Bakıcı, anne ve babayla aynı adreste ikamet ediyorsa üçüncü derece dahil akrabalık bağı olmaması

■ 0-36 ay çocuk bakımıyla ilgili eğitimli olduğunu belgelendirmesi veya lise ve üniversitelerin ilgili bölümlerinden mezun olması

■ Proje kapsamında anne olarak destek almıyor olması. Bu şartların varlığı ve destek süresi boyunca devam etmesi gerekiyor.

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