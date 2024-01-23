Sevişirken Ses Çıkaran Komşularını Anlatan Kadın Kullanıcı Tartışma Yarattı!
Sevişirken Ses Çıkaran Komşularını Anlatan Kadın Kullanıcı Tartışma Yarattı!
Oturduğu apartmanda sevişirken çok fazla ses çıkaran komşularını anlatan kadın tartışma yarattı.
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Cinsellik her çiftin yaşadığı çok doğal bir gerçek. Genelde de en rahat ettikleri yerde yani evlerinde sevişir insanlar. Tabii bir apartmanda oturuyorsanız ve çok tutkulu bir seks hayatınız varsa bu bazı problemleri doğurabiliyor.
Birçoğumuz komşumuzun sevişirken çıkardığı sesleri duyarız. Bu kadın kullanıcı da şikayet edecek seviyede komşusunun seslerini duyduğunu anlattı ve durumu yorumladı.
Kadın kullanıcının videosu da tartışma yarattı. Kimileri haklı buldu fakat bazı kullanıcılar bunun çok normal olduğunu belirtti.
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Siz bu durumda ne yaparsınız?
Sizce kadın kullanıcı haklı mı?
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