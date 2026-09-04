İngiliz Rock Efsanesi: Müziğin Efsanelerinde Bu Hafta Oasis
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Oasis, 15 yıllık büyük sessizliğin ardından 2025 ve 2026 yıllarını kapsayan dev bir dünya turnesiyle stadyumları sallamaya devam ediyor. Gallagher kardeşlerin Manchester'ın arka sokaklarından dünya zirvesine uzanan, bol kavgalı ve bol ödüllü hikayesine birlikte bakalım.
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Sokaktan çıktılar.
Rekor kırdılar.
Tarih yazdılar.
Marş yarattılar.
Sürekli kavuştular.
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Ansızın dağıldılar.
Sürpriz yaptılar.
Kapış kapış gitti.
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Mimarlık Bölümü mezunuyum. Öğrencilik yıllarımdan itibaren üretim, tasarım ve dijital iletişim gibi konularla iç içeydim. Bu süreçte kültür-sanat ve mimarlık tarihi odaklı blog içeriklerine ve sosyal medya projelerine ilgi duymaya başladım. 2024 yılından beri Onedio için çeşitli kategorilerde liste, test ve bilgilendirici içerikler hazırlıyorum.
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