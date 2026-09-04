İngiliz Rock Efsanesi: Müziğin Efsanelerinde Bu Hafta Oasis

Şu an devam eden dev geri dönüş turnesinin biletleri satışa çıktığı an milyonlarca kişi kuyruğa girdi ve tüm stadyum konserleri dakikalar içinde kapalı gişe oldu. Oasis, rock müziğin yaşayan en büyük efsanelerinden biri olduğunu dünyaya bir kez daha kanıtlıyor.