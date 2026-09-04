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İngiliz Rock Efsanesi: Müziğin Efsanelerinde Bu Hafta Oasis

etiket İngiliz Rock Efsanesi: Müziğin Efsanelerinde Bu Hafta Oasis

Ceren Özer
Ceren Özer - Onedio Üyesi
04.09.2026 - 16:01
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Oasis, 15 yıllık büyük sessizliğin ardından 2025 ve 2026 yıllarını kapsayan dev bir dünya turnesiyle stadyumları sallamaya devam ediyor. Gallagher kardeşlerin Manchester'ın arka sokaklarından dünya zirvesine uzanan, bol kavgalı ve bol ödüllü hikayesine birlikte bakalım.

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Sokaktan çıktılar.

Sokaktan çıktılar.

Manchester'ın işçi sınıfı mahallelerinde büyüyen Liam ve Noel Gallagher kardeşler, rock tarihini değiştireceklerini biliyorlardı. Liam’ın vizyonu ve Noel’in dahi besteciliği birleşince, dönemin depresif grunge müziğine inat umut dolu ve enerjik bir Britpop fırtınası doğdu.

Rekor kırdılar.

Rekor kırdılar.

1994 yılında piyasaya sürdükleri Definitely Maybe albümü, İngiltere müzik tarihinde o güne kadar en hızlı satan çıkış albümü unvanını aldı. 'Live Forever' ve 'Supersonic' gibi şarkılarla grup, daha ilk albümden İngiliz gençliğinin sesi olmayı başardı.

Tarih yazdılar.

1995 tarihli (What's the Story) Morning Glory? albümüyle Oasis, yerel bir grup olmaktan çıkıp küresel bir fenomene dönüştü. Albüm dünya çapında 22 milyondan fazla satarak tüm zamanların en çok satan rock albümleri arasına adını altın harflerle yazdırdı.

Marş yarattılar.

'Wonderwall', 'Don't Look Back in Anger' ve 'Champagne Supernova' gibi şarkılar sadece radyoları ele geçirmedi; nesiller boyu ezbere söylenen birer kültürel marşa dönüştü. Bugün bile dünyanın neresine giderseniz gidin, eline gitar alan herkesin çaldığı ilk şarkı hala Wonderwall'dur.

Sürekli kavuştular.

Sürekli kavuştular.

Grubun başarısı kadar Noel ve Liam kardeşlerin kulis arkasındaki bitmek bilmeyen ego savaşları, fiziksel kavgaları ve birbirlerine attıkları laflar da magazin basınının bir numaralı malzemesi oldu. Birbirlerine katlanamıyorlardı ama birlikteyken harikalar yaratıyorlardı.

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Ansızın dağıldılar.

Ansızın dağıldılar.

Bardağı taşıran son damla 2009 yılında Paris'teki Rock en Seine festivalinde yaşandı. Konsere dakikalar kala kuliste çıkan dev kavgada Liam, Noel'in gitarını kırınca Noel grubu bıraktığını açıkladı ve Oasis efsanesi trajik bir şekilde son buldu.

Sürpriz yaptılar.

Yıllarca 'Asla yan yana gelmeyiz' dedikten sonra, Gallagher kardeşler herkesi şoke ederek 15 yıl sonra barıştıklarını ilan ettiler. Oasis resmi web sitesi üzerinden duyurulan dev birleşme, müzik dünyasında son yılların en büyük olayı oldu.

Kapış kapış gitti.

Şu an devam eden dev geri dönüş turnesinin biletleri satışa çıktığı an milyonlarca kişi kuyruğa girdi ve tüm stadyum konserleri dakikalar içinde kapalı gişe oldu. Oasis, rock müziğin yaşayan en büyük efsanelerinden biri olduğunu dünyaya bir kez daha kanıtlıyor.

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Ceren Özer
Ceren Özer
Onedio Üyesi
Mimarlık Bölümü mezunuyum. Öğrencilik yıllarımdan itibaren üretim, tasarım ve dijital iletişim gibi konularla iç içeydim. Bu süreçte kültür-sanat ve mimarlık tarihi odaklı blog içeriklerine ve sosyal medya projelerine ilgi duymaya başladım. 2024 yılından beri Onedio için çeşitli kategorilerde liste, test ve bilgilendirici içerikler hazırlıyorum.
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