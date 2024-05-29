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Sevilmediklerini Nasıl Fark Ettiklerini Anlatan Kişiler Sizi de Şüpheye Düşürebilir

Sevilmediklerini Nasıl Fark Ettiklerini Anlatan Kişiler Sizi de Şüpheye Düşürebilir

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Onedio Editörü
29.05.2024 - 13:29

İlişkilere dair sosyal medyada denk geldiğimiz pek çok paylaşım var. Kimileri kalbimizin en derin noktasına dokunuyor, kimileri ilişkilerimize yeni bir bakış açısıyla bakmamızı sağlıyor. Bu kez bir kullanıcı, 'sevilmediğinizi nasıl anladınız?' sorusunu sorusunca olanlar oldu.

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Kimi zaman içerisinde olduğumuz ilişkiler şüpheyi düşürebilir. Fakat gerçek sevginin şüphe ettirmemesi gerekir, değil mi?

Kimi zaman içerisinde olduğumuz ilişkiler şüpheyi düşürebilir. Fakat gerçek sevginin şüphe ettirmemesi gerekir, değil mi?

İşte tam da böyle düşünen bir sosyal medya kullanıcısı, 'sevilmediğinizi nasıl anladınız?' sorusunu sosyal medyada sordu.

Gelen cevaplar ise hem üzücü hem de bazen şüphe ettiriciydi.

İlgili paylaşım bu şekildeydi;

İlgili paylaşım bu şekildeydi;
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Gelen cevaplar ise birbirinden kötüydü açıkçası.

Gelen cevaplar ise birbirinden kötüydü açıkçası.
twitter.com

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twitter.com
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