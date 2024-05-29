Sevilmediklerini Nasıl Fark Ettiklerini Anlatan Kişiler Sizi de Şüpheye Düşürebilir
Sevilmediklerini Nasıl Fark Ettiklerini Anlatan Kişiler Sizi de Şüpheye Düşürebilir
İlişkilere dair sosyal medyada denk geldiğimiz pek çok paylaşım var. Kimileri kalbimizin en derin noktasına dokunuyor, kimileri ilişkilerimize yeni bir bakış açısıyla bakmamızı sağlıyor. Bu kez bir kullanıcı, 'sevilmediğinizi nasıl anladınız?' sorusunu sorusunca olanlar oldu.
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Kimi zaman içerisinde olduğumuz ilişkiler şüpheyi düşürebilir. Fakat gerçek sevginin şüphe ettirmemesi gerekir, değil mi?
İlgili paylaşım bu şekildeydi;
Gelen cevaplar ise birbirinden kötüydü açıkçası.
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