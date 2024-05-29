Sevilmediklerini Nasıl Fark Ettiklerini Anlatan Kişiler Sizi de Şüpheye Düşürebilir

İlişkilere dair sosyal medyada denk geldiğimiz pek çok paylaşım var. Kimileri kalbimizin en derin noktasına dokunuyor, kimileri ilişkilerimize yeni bir bakış açısıyla bakmamızı sağlıyor. Bu kez bir kullanıcı, 'sevilmediğinizi nasıl anladınız?' sorusunu sorusunca olanlar oldu.