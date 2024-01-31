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Sevgilinle Kavga Ettikten Sonra Umutsuzca Onun Seni Geri Aramasını Beklerken Dinleyebileceğin 12 Şarkı

etiket Sevgilinle Kavga Ettikten Sonra Umutsuzca Onun Seni Geri Aramasını Beklerken Dinleyebileceğin 12 Şarkı

Radlands
Radlands - Onedio Üyesi
31.01.2024 - 19:16

İlişkilerde inişler çıkışlar olabilir, bu çok normal. Ama anlaşılan bu içeriğe geldiğine göre sizinkinde şu an biraz kötü günler yaşıyorsunuz. Bu liste sana gelsin o zaman! 🥲

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1. Tom Odell - Black Friday

2. Billie Eilish - Six Feet Under

3. LÉON - Die For You

4. Kenya Grace - Strangers

5. Taylor Swift – exile (feat. Bon Iver)

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6. The Weeknd - Take Me Back

7. Adele - Set Fire to the Rain

8. Coldplay - Yellow

9. Lord Huron - The Night We Met

10. Gotye - Somebody That I Used To Know (feat. Kimbra)

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11. Keane - Somewhere Only We Know

12. ABBA - The Winner Takes It All

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