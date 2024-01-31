Sevgilinle Kavga Ettikten Sonra Umutsuzca Onun Seni Geri Aramasını Beklerken Dinleyebileceğin 12 Şarkı
Sevgilinle Kavga Ettikten Sonra Umutsuzca Onun Seni Geri Aramasını Beklerken Dinleyebileceğin 12 Şarkı
İlişkilerde inişler çıkışlar olabilir, bu çok normal. Ama anlaşılan bu içeriğe geldiğine göre sizinkinde şu an biraz kötü günler yaşıyorsunuz. Bu liste sana gelsin o zaman! 🥲
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1. Tom Odell - Black Friday
2. Billie Eilish - Six Feet Under
3. LÉON - Die For You
4. Kenya Grace - Strangers
5. Taylor Swift – exile (feat. Bon Iver)
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6. The Weeknd - Take Me Back
7. Adele - Set Fire to the Rain
8. Coldplay - Yellow
9. Lord Huron - The Night We Met
10. Gotye - Somebody That I Used To Know (feat. Kimbra)
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11. Keane - Somewhere Only We Know
12. ABBA - The Winner Takes It All
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