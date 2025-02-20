Sevgilinizle Mutfakta Yemek Yaparken Bağıra Çağıra Söyleyeceğiniz 13 Şarkı
Sevgilinizle Mutfakta Yemek Yaparken Bağıra Çağıra Söyleyeceğiniz 13 Şarkı
Mutfakta birlikte yemek yaparken, bir yandan karıştırırken, bir yandan da en sevdiğiniz şarkıları hep bir ağızdan söylemek kadar keyifli bir şey yoktur! Sevdiğiniz kişiyle yemek yapmak, hem eğlenceli hem de enerjik bir aktivite olabilir. Eğer o anı daha da unutulmaz kılmak istiyorsanız, müzik listesine biraz hareket ve coşku katmanız şart! İşte sevgilinizle birlikte mutfakta eğlenceli bir şekilde bağırarak söyleyebileceğiniz 10 şarkı; neşeli, romantik, ya da tamamen çılgın!
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1. Nil Karaibrahimgil - Kek
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2. Yalın - Keyfi Yolunda Aşkı Sonunda
3. Göksel - Bi' Seni Konusurum
4. Taylor Swift - ME! (feat. Brendon Urie of Panic! At The Disco) ft. Brendon Urie
5. Hande Yener - Kırmızı
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6. Rober Hatemo - Senden Çok Var
7. Lara - Katmer Katmer
8. Atiye - Salla
9. Hepsi - Aşk Sakızı
10. Berksan ft.Hande Yener - Haberi Var Mı?
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11. Hande Yener - Benden Bir Tane Daha Yok
12. Simge - Aşkın Olayım (Onurr)
13. Demet Akalın - Nazar
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