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Sevgilinize Dinletip “Bu Bizim Şarkımız” Diyeceğiniz 13 Bonobo Beat’i

etiket Sevgilinize Dinletip “Bu Bizim Şarkımız” Diyeceğiniz 13 Bonobo Beat’i

Lisa Campton
Lisa Campton - Onedio Üyesi
17.02.2025 - 00:57

Sevgilinizle bir şarkı dinlerken göz göze gelip aynı anda 'Bu bizim şarkımız olmalı!' dediğiniz o anı hayal edin... İşte Bonobo’nun ritimleri tam da o büyülü anı yaratmak için burada!

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1. Cirrus

2. Prelude

3. Break Apart

4. Stay the Same

5. Kerala

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6. First Fires

7. Rosewood

8. Kiara

9. The Keeper

10. Towers

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11. Sapphire

12. No Reason

13. All In Forms

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Lisa Campton
Lisa Campton
Onedio Üyesi
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