Sevgilinize Dinletip “Bu Bizim Şarkımız” Diyeceğiniz 13 Bonobo Beat’i
Sevgilinize Dinletip “Bu Bizim Şarkımız” Diyeceğiniz 13 Bonobo Beat’i
Sevgilinizle bir şarkı dinlerken göz göze gelip aynı anda 'Bu bizim şarkımız olmalı!' dediğiniz o anı hayal edin... İşte Bonobo’nun ritimleri tam da o büyülü anı yaratmak için burada!
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1. Cirrus
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2. Prelude
3. Break Apart
4. Stay the Same
5. Kerala
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6. First Fires
7. Rosewood
8. Kiara
9. The Keeper
10. Towers
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11. Sapphire
12. No Reason
13. All In Forms
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