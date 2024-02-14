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Sevgiline “Seni Seviyorum” Demek Yerine Atabileceğin 12 Aşk Dolu Şarkı

etiket Sevgiline “Seni Seviyorum” Demek Yerine Atabileceğin 12 Aşk Dolu Şarkı

Radlands
Radlands - Onedio Üyesi
14.02.2024 - 15:23

İlişkide çoğu zaman 'seni seviyorum' demenin yerini hiçbir şey tutamaz. Ama yine de bir şarkıyla seni seviyorum demenin yerini hiçbir şey alamaz. Özellikle 14 Şubat'ta... 🥰

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1. Taylor Swift - Lover

2. twenty one pilots - Can't Help Falling In Love (Elvis Cover)

3. Miley Cyrus - Adore You

4. Bruno Mars - Just The Way You Are

5. Dua Lipa - Be The One

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6. Ed Sheeran - Thinking Out Loud

7. Adele - Make You Feel My Love

8. Jaymes Young - Infinity

9. Beyoncé - Halo

10. Miley Cyrus - When I Look At You

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11. Rihanna - We Found Love ft. Calvin Harris

12. Selena Gomez & The Scene - Love You Like A Love Song

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