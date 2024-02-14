Sevgiline “Seni Seviyorum” Demek Yerine Atabileceğin 12 Aşk Dolu Şarkı
Sevgiline “Seni Seviyorum” Demek Yerine Atabileceğin 12 Aşk Dolu Şarkı
İlişkide çoğu zaman 'seni seviyorum' demenin yerini hiçbir şey tutamaz. Ama yine de bir şarkıyla seni seviyorum demenin yerini hiçbir şey alamaz. Özellikle 14 Şubat'ta... 🥰
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1. Taylor Swift - Lover
2. twenty one pilots - Can't Help Falling In Love (Elvis Cover)
3. Miley Cyrus - Adore You
4. Bruno Mars - Just The Way You Are
5. Dua Lipa - Be The One
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6. Ed Sheeran - Thinking Out Loud
7. Adele - Make You Feel My Love
8. Jaymes Young - Infinity
9. Beyoncé - Halo
10. Miley Cyrus - When I Look At You
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11. Rihanna - We Found Love ft. Calvin Harris
12. Selena Gomez & The Scene - Love You Like A Love Song
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