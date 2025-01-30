Sevgililer Günü'nde Kahkaha Fırtınası: "C Takımı 2" Geliyor!

Sevgililer Günü’nde kahkaha dolu bir maceraya hazır olun! Eğlenceli hikayesi ve sevilen oyuncu kadrosuyla dikkat çeken 'C Takımı 2', 14 Şubat’ta sinemaseverlerle buluşuyor. İlk filmde başlarını belaya sokan ekip, bu kez çok daha büyük bir karmaşanın içine düşüyor. Aksiyon ve komediyi bir arada sunan film, seyircilere unutulmaz anlar yaşatmaya hazırlanıyor.