Sevgililer Günü'nde Kahkaha Fırtınası: "C Takımı 2" Geliyor!
Sevgililer Günü'nde Kahkaha Fırtınası: "C Takımı 2" Geliyor!
Sevgililer Günü’nde kahkaha dolu bir maceraya hazır olun! Eğlenceli hikayesi ve sevilen oyuncu kadrosuyla dikkat çeken 'C Takımı 2', 14 Şubat’ta sinemaseverlerle buluşuyor. İlk filmde başlarını belaya sokan ekip, bu kez çok daha büyük bir karmaşanın içine düşüyor. Aksiyon ve komediyi bir arada sunan film, seyircilere unutulmaz anlar yaşatmaya hazırlanıyor.
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Komedi ve aksiyon severler için müjde! "C Takımı 2", 14 Şubat’ta izleyicileri kahkahaya boğmaya hazırlanıyor.
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İlk filmde başlarını mafyayla belaya sokan altı arkadaş, bu kez işleri daha da karıştırarak Kastamonu'ya kaçmak zorunda kalıyor.
Çiftlikten çaldıkları parayla yetinmeyip çiftlik sahibinin kızını da kaçırmaları, olayları içinden çıkılmaz bir hale getiriyor.
Özgür Bakar'ın yönettiği filmde Murat Akkoyunlu, Toygan Avanoğlu ve Sera Tokdemir başrolleri paylaşırken, kadroya Taner Ayyıldız ve Onur Sermik gibi fenomen isimler de katılıyor.
Hem aksiyon hem komedi vaat eden "C Takımı 2", Sevgililer Günü’nde sinema salonlarında olacak.
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Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Lisans ve Gazetecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunuyum. Medya ve içerik dünyasında çeşitli pozisyonlarda görev aldım. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyorum. Deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri güncel ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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