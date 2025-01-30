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Yönetmenden Müjdeli Haber: Dune Üçlemesinden Sonra Yeni Bir Bilim Kurgu Filmi Gelebilir!

Yönetmenden Müjdeli Haber: Dune Üçlemesinden Sonra Yeni Bir Bilim Kurgu Filmi Gelebilir!

Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu - TV Editörü
30.01.2025 - 23:18

Dune üçlemesinin ardından yeni bir bilim kurgu filmi gelebilir. Yönetmen Denis Villeneuve, müjdeli haberi verdi. 'Arthur C. Clarke’ın Rendezvous With Rama romanını sinemaya uyarlama ihtimalim var.' dedi. İşte tüm detaylar...

Kaynak: https://www.worldofreel.com/blog/2025...
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Kariyerine Incendies, Prisoners ve Sicario gibi etkileyici yapımlarla adım atan Denis Villeneuve, son on yıldır ağırlıklı olarak bilim-kurgu türüne yöneldi. 2016 yapımı Arrival ile bu alanda ses getiren yönetmen, ardından Blade Runner 2049 ve Dune filmleriyle bu yolculuğunu sürdürdü.

Kariyerine Incendies, Prisoners ve Sicario gibi etkileyici yapımlarla adım atan Denis Villeneuve, son on yıldır ağırlıklı olarak bilim-kurgu türüne yöneldi. 2016 yapımı Arrival ile bu alanda ses getiren yönetmen, ardından Blade Runner 2049 ve Dune filmleriyle bu yolculuğunu sürdürdü.

Önümüzdeki dönemde Dune: Messiah için kamera arkasına geçmeye hazırlanan Villeneuve, Dune evreninden ayrıldıktan sonra da bilim-kurgu türünden çok uzaklaşmayacak gibi görünüyor.

Önümüzdeki dönemde Dune: Messiah için kamera arkasına geçmeye hazırlanan Villeneuve, Dune evreninden ayrıldıktan sonra da bilim-kurgu türünden çok uzaklaşmayacak gibi görünüyor.

Denis Villeneuve’ün yıllar önce ilgisini çeken projelerden biri de Arthur C. Clarke’ın klasik bilim-kurgu romanı Rendezvous With Ramaydı. Ancak uzun süredir bu projeyle ilgili yeni bir gelişme yaşanmamıştı.

Denis Villeneuve’ün yıllar önce ilgisini çeken projelerden biri de Arthur C. Clarke’ın klasik bilim-kurgu romanı Rendezvous With Ramaydı. Ancak uzun süredir bu projeyle ilgili yeni bir gelişme yaşanmamıştı.

Yönetmenin yakın zamanda verdiği bir röportajda bu filme hâlâ büyük bir ilgi duyduğunu ve bir gün hayata geçirmeyi çok istediğini açıklaması, hayranlarını heyecanlandırdı:

Yönetmenin yakın zamanda verdiği bir röportajda bu filme hâlâ büyük bir ilgi duyduğunu ve bir gün hayata geçirmeyi çok istediğini açıklaması, hayranlarını heyecanlandırdı:

'Arthur C. Clarke’ın Rendezvous With Rama romanını sinemaya uyarlama ihtimalim var. 2001: A Space Odyssey gibi astronotların bilinmeyen bir uygarlıkla ilk temasını anlatan bir hikâye. Ancak Dune gibi fantastik unsurlardan ziyade, gelecekte mümkün olabilecek bilimsel ve teknolojik gelişmelere dayanan bir eser. Kariyerimde en az bir kez böyle saf bilim odaklı bir bilim-kurgu filmi yapmak isterim.”

Villeneuve’ün projeleri arasında yalnızca Dune: Messiah ve Rendezvous With Rama yer almıyor. Yönetmen, aynı zamanda Cleopatra ve Nuclear War: A Scenario gibi yapımlarla da meşgul. Bu nedenle Rendezvous With Rama, onun bir sonraki filmi olmayabilir. Ancak projeyle ilgili önemli bir gelişme var: Senaryoyu, Dune, Forrest Gump ve Killers of the Flower Moon gibi filmlerin arkasındaki isim olan Eric Roth kaleme aldı ve kısa süre önce tamamlandığını duyurdu.

Villeneuve’ün projeleri arasında yalnızca Dune: Messiah ve Rendezvous With Rama yer almıyor. Yönetmen, aynı zamanda Cleopatra ve Nuclear War: A Scenario gibi yapımlarla da meşgul. Bu nedenle Rendezvous With Rama, onun bir sonraki filmi olmayabilir. Ancak projeyle ilgili önemli bir gelişme var: Senaryoyu, Dune, Forrest Gump ve Killers of the Flower Moon gibi filmlerin arkasındaki isim olan Eric Roth kaleme aldı ve kısa süre önce tamamlandığını duyurdu.
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Villeneuve’ün bilim-kurguya olan tutkusu göz önüne alındığında, Rendezvous With Rama uyarlamasının hayata geçme ihtimali oldukça yüksek görünüyor. Ancak bu projenin ne zaman gerçekleşeceği, yönetmenin önümüzdeki yıllardaki tercihlerine bağlı olacak.

Villeneuve’ün bilim-kurguya olan tutkusu göz önüne alındığında, Rendezvous With Rama uyarlamasının hayata geçme ihtimali oldukça yüksek görünüyor. Ancak bu projenin ne zaman gerçekleşeceği, yönetmenin önümüzdeki yıllardaki tercihlerine bağlı olacak.

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Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu
TV Editörü
Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Lisans ve Gazetecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunuyum. Medya ve içerik dünyasında çeşitli pozisyonlarda görev aldım. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyorum. Deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri güncel ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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