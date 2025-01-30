Yönetmenden Müjdeli Haber: Dune Üçlemesinden Sonra Yeni Bir Bilim Kurgu Filmi Gelebilir!

'Arthur C. Clarke’ın Rendezvous With Rama romanını sinemaya uyarlama ihtimalim var. 2001: A Space Odyssey gibi astronotların bilinmeyen bir uygarlıkla ilk temasını anlatan bir hikâye. Ancak Dune gibi fantastik unsurlardan ziyade, gelecekte mümkün olabilecek bilimsel ve teknolojik gelişmelere dayanan bir eser. Kariyerimde en az bir kez böyle saf bilim odaklı bir bilim-kurgu filmi yapmak isterim.”