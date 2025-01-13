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Sevdanıza Özel Bir Melodi Armağan Ediyoruz!

etiket Sevdanıza Özel Bir Melodi Armağan Ediyoruz!

miray soysal
miray soysal - Onedio Üyesi
14.01.2025 - 00:07

Aşk, kelimelerle ifade edilemeyen bir duygudur. Bazen bir bakış, bazen de bir şarkı, kalbinizin en derin köşesine dokunur. Bugün, sevdanıza özel bir melodiyle bu duyguyu taçlandırıyoruz. Birlikte paylaştığınız anıları, gülümsemelerinizi ve en güzel hislerinizi yansıtan bir şarkı seçmek için buradayız. 

Hazırsan👇

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1. Birbirinize ne sıklıkla hediye alırsınız?

2. Özel günler sizin için önemli mi?

3. Yaşadığınız ilişki ne kadar romantik?

4. Diyelim ki, uzak mesafe ilişkisi yaşamak zorunda kaldınız...

5. En sevdiğin rengi sorsak?

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6. Peki, onun en sevdiği renk ne?

7. Son olarak, aşağıdakilerden hangisi senin için daha çok önemli?

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miray soysal
miray soysal
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