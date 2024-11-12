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Sette Başlarına Gelen Aşırı Utanç Verici Anları Paylaşan Dünyaca Ünlü Oyuncular

Sette Başlarına Gelen Aşırı Utanç Verici Anları Paylaşan Dünyaca Ünlü Oyuncular

Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu - TV Editörü
12.11.2024 - 17:51

Sevdiğiniz dizi ve filmlerin kamera arkasında neler yaşandığını hiç merak ettiniz mi? Ünlü oyuncuların setlerde yaşadığı komik ve utandırıcı anları derledik. Kimi zaman kazalar, kimi zaman yanlış anlaşılmalar, her şey bu hikayelerde var! Ekranda görmediğiniz eğlenceli sahnelere birlikte göz atalım. İşte unutulmaz set anıları ve yıldızların yaşadığı o ilginç anlar!

Kaynak: https://www.boredpanda.com/actors-emb...
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1. Henry Cavill’in Zor Anı

1. Henry Cavill’in Zor Anı

The Tudors setinde çekici rol arkadaşına fazla kapılan Henry Cavill, sahne sırasında istemeden cinsel olarak uyarıldığını itiraf etti. 'Bu profesyonel değil, kabul edilemez,' diyerek yaşadığı utancı dile getirdi. İşte setin beklenmedik sürprizleri!

2. Emilia Clarke’ın Yapışkan Kazası

2. Emilia Clarke’ın Yapışkan Kazası

Game of Thrones setinde sahte kanla kaplanan Emilia Clarke, tuvalete gidince 'yapışıp kaldığını' anlattı. 'O sahte kan jöle gibiydi, her yere yapışıyordum,' diyerek o anları unutulmaz bir şekilde anlattı.

3. Ben Stiller’ın Spielberg’le Yaşadığı Talihsiz An

3. Ben Stiller’ın Spielberg’le Yaşadığı Talihsiz An

Empire of the Sun setinde heyecanla repliğini söyleyen Ben Stiller, yanlışlıkla yönetmen koltuğuna oturduğunu fark edince büyük bir utanç yaşadı. Spielberg ise nazik bir azarla, 'Bunu ben söylesem daha iyi olur,' diyerek gergin anı yumuşattı.

4. Emma Watson’ın Replik Tutkusu

4. Emma Watson’ın Replik Tutkusu

Küçük bir Harry Potter fanı olarak setlerde profesyonel olmaya çalışırken Emma Watson, Daniel Radcliffe’in repliklerini ezberleyip söylemeye başlayınca yönetmenden defalarca uyarı aldı. 'O kitapları çok seviyordum ve işimi iyi yapmak istiyordum, ama sanırım biraz abarttım,' diyerek bu tatlı hatasını anlattı.

5. Matthew McConaughey’in Dil Sınavı

5. Matthew McConaughey’in Dil Sınavı

Scorpion Spring setine hazırlıksız gelen Matthew McConaughey, dört sayfalık İspanyolca bir monologla karşılaştı. Set ekibine öğrenmek için '12 dakika izin' istediğini ama bu kısa sürenin etkili olmadığını itiraf etti. İşte film setlerinde diller de sürprizlerle dolu!

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6. Kristen Schaal’in Gazlı Sahnesi

6. Kristen Schaal’in Gazlı Sahnesi

Last Man on Earth setinde yemek sahnesinde gerçek fasulye yiyen Kristen Schaal, gaz problemi yaşayınca tüm ekibi güldürdü. 'Yemekte fasulye vardı, gerçekten de sahici oldu!' diyerek gülerek anlattı.

7. Hugh Jackman'ın Şaşkın Set Kazası

7. Hugh Jackman'ın Şaşkın Set Kazası

Beauty and the Beast setinde, bir şarkı performansı sırasında suyu fazla kaçıran Hugh Jackman, istemeden kontrolünü kaybetti! 'Şarkı söylemek için gevşetmem gereken kasların, tuvaletimi tutmam gereken kaslarla aynı olduğunu fark ettim,' diyerek yaşadığı zor anları paylaştı. Tam bir sakarlık!

8. Michael Sheen’in Panik Anı

8. Michael Sheen’in Panik Anı

Masters of Sex setinde arkadaşını öpmek zorunda kalan Michael Sheen, 'Sonra hemen koşup kusmam gerekti,' diyerek yaşadığı paniği paylaştı. Gerçekten unutulmaz bir arkadaşlık testi!

9. Alison Brie’nin Korseli Macerası

9. Alison Brie’nin Korseli Macerası

Mad Men setinde korse yüzünden tuvalet kazası yaşayan Alison Brie, korsesini çıkaramadan kendini tuvalete atmak zorunda kaldı. 'O an ne yapacağımı bilemedim,' diyerek bu eğlenceli anısını paylaştı. Korseler, gerçekten zorlu bir moda tercihi!

10. Robert Pattinson'ın Terli Anısı

10. Robert Pattinson'ın Terli Anısı

Maps to the Stars filminde Julianne Moore ile samimi bir sahne çekerken, aşırı terleyen Robert Pattinson, bu durumdan fazlasıyla utandı. 'Julianne, terimi fark edip ‘Panik atak mı geçiriyorsun?’ dedi,' diye gülerek o anı anlattı.

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