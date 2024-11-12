Sette Başlarına Gelen Aşırı Utanç Verici Anları Paylaşan Dünyaca Ünlü Oyuncular
Sette Başlarına Gelen Aşırı Utanç Verici Anları Paylaşan Dünyaca Ünlü Oyuncular
Kaynak: https://www.boredpanda.com/actors-emb...
Sevdiğiniz dizi ve filmlerin kamera arkasında neler yaşandığını hiç merak ettiniz mi? Ünlü oyuncuların setlerde yaşadığı komik ve utandırıcı anları derledik. Kimi zaman kazalar, kimi zaman yanlış anlaşılmalar, her şey bu hikayelerde var! Ekranda görmediğiniz eğlenceli sahnelere birlikte göz atalım. İşte unutulmaz set anıları ve yıldızların yaşadığı o ilginç anlar!
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1. Henry Cavill’in Zor Anı
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2. Emilia Clarke’ın Yapışkan Kazası
3. Ben Stiller’ın Spielberg’le Yaşadığı Talihsiz An
4. Emma Watson’ın Replik Tutkusu
5. Matthew McConaughey’in Dil Sınavı
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6. Kristen Schaal’in Gazlı Sahnesi
7. Hugh Jackman'ın Şaşkın Set Kazası
8. Michael Sheen’in Panik Anı
9. Alison Brie’nin Korseli Macerası
10. Robert Pattinson'ın Terli Anısı
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