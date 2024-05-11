Set Çalışanı Yener Yalçın Dizi Yapımcılarının Burçlara Göre İş Yaptığını Anlatarak Hepimizi Şaşırttı
Set Çalışanı Yener Yalçın Dizi Yapımcılarının Burçlara Göre İş Yaptığını Anlatarak Hepimizi Şaşırttı
Set çalışanı Yener Yalçın, TikTok hesabında paylaştığı bir videoda günlük planlarını ya da projelerinin hayata geçirilmesini burçların ve gezegenlerin hareketlerine göre ayarlayan yapımcılar olduğunu anlattı. Gelin o videoya hep birlikte bakalım.
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Astrolojiye inananlar, burçların ve gezegenlerin günlere olan etkilerini dikkate alarak planlarını yapabilirler. Örneğin anne babalar çocuklarının hangi burca sahip olduğunu ayarlayabilmek için o güne denk gelecek bir hamilelik planı yapabiliyor.
Bazıları da var ki gününü güzel geçirebilmek ya da işinde başarılı olabilmek adına çalıştıkları bir projenin hayata geçirilme takvimini tamamen burçların ve gezegenlerin hareketlerine göre ayarlıyor.
Ama astrolojik hareketlerin dizi ve film projelerinde çalışanları da epey bir etkisi altına aldığını da duymuş olduk. Set çalışanı Yener Yalçın TikTok hesabında paylaştığı bir videoda dizisinin ya da filminin yayınlanma tarihini burçlara göre ayarlayan yapımcılar olduğunu anlattı.
Gelin Yener Yalçın'ın bahsettiği bu durumu kendisinden dinleyelim:
Videoyu izleyen kullanıcılar birbirinden ilginç yorumlar yaptı. Kimileri "Ama siyasetçiler de yapıyor", "Devir bunun devri", "Gayet mantıklıymış" yorumu yaparken kimileri de "Yani sorun o berbat hikayelerde ve senaryolarda değil de gezegenlerin konumlarında öyle mi?" diyerek yapımcıları tiye aldı.
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