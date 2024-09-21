Sessizlik! 16 Yaşındaki En Genç Büyük Usta Ediz Gürel Satranç Olimpiyatlarında Yarışıyor

180'i aşkın ülkeden, 900'den fazla satranççının yarıştığı olimpiyatlarda, takımlar 4 asil ve bir yedek kişiden oluşuyor.

Türkiye adına yarışan erkek ve kadın takımımızdaki satranççılarımız ise Ediz Gürel, Yağız Kaan Erdoğmuş, Mustafa Yılmaz, Vahap Şanal, Emre Can, Ekaterina Atalık, Betül Cemre Yıldız Kadıoğlu, Kübra Öztürk Örenli, Gülenay Aydın ve Hayale İsgenderova.