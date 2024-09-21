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Sessizlik! 16 Yaşındaki En Genç Büyük Usta Ediz Gürel Satranç Olimpiyatlarında Yarışıyor

Sessizlik! 16 Yaşındaki En Genç Büyük Usta Ediz Gürel Satranç Olimpiyatlarında Yarışıyor

Dilara
Dilara - Onedio Editörü
21.09.2024 - 13:46

Yaz Olimpiyatlarının bitmesinin ardından sıra geldi Satranç Olimpiyatlarına. 10 Eylül'de başlayan Satranç Olimpiyatları, 23 Eylül'de sona erecek. Ülkemizi ise birbirinden başarılı isimler temsil ediyor.

Satranç Olimpiyatlarındaki temsilcilerimizden birisi de 8 yaşında satranca başlayan, 16 yaşındaki En Genç Büyük Usta Ediz Gürel.

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10 Eylül'de başlayan Satranç Olimpiyatlarında Türkiye, bugüne kadar büyük bir yol katetti.

10 Eylül'de başlayan Satranç Olimpiyatlarında Türkiye, bugüne kadar büyük bir yol katetti.

180'i aşkın ülkeden, 900'den fazla satranççının yarıştığı olimpiyatlarda, takımlar 4 asil ve bir yedek kişiden oluşuyor. 

Türkiye adına yarışan erkek ve kadın takımımızdaki satranççılarımız ise Ediz Gürel, Yağız Kaan Erdoğmuş, Mustafa Yılmaz, Vahap Şanal, Emre Can, Ekaterina Atalık, Betül Cemre Yıldız Kadıoğlu, Kübra Öztürk Örenli, Gülenay Aydın ve Hayale İsgenderova.

Takımın en dikkat çekici isimlerinden biri de hiç şüphesiz henüz 16 yaşındaki Ediz Gürel.

Takımın en dikkat çekici isimlerinden biri de hiç şüphesiz henüz 16 yaşındaki Ediz Gürel.

Board 2'de yarışan Ediz Gürel, 8 oyununda 7.5 puan almayı başardı. Gürel, 2889 puanlık bir performans sergileyerek inanılmaz bir başarıya imza attı.

Uluslararası Satranç Federasyonu, genç yeteneğimizin bir yıldız gibi parladığını belirtiyor;

Genç yetenek Ediz Gürel, geçtiğimiz aylarda satranç dünyasının yıllardır akla gelen ilk ismi olan Magnus Carlsen'i alt etmeyi başarmıştı.

Genç yetenek Ediz Gürel, geçtiğimiz aylarda satranç dünyasının yıllardır akla gelen ilk ismi olan Magnus Carlsen'i alt etmeyi başarmıştı.

Magnus Carlsen, Ediz Gürel karşısında tarihi bir yenilgi almış, Gürel, satrançta zirve ismi şaşırtıcı bir hamleyle mat etmişti.

2024 Prag Uluslararası Satranç Festivali’nin Challangers bölümünde mücadele eden Gürel, bu mücadelede de şampiyonluk elde etmişti.

2024 Prag Uluslararası Satranç Festivali’nin Challangers bölümünde mücadele eden Gürel, bu mücadelede de şampiyonluk elde etmişti.

Milli sporcumuz Ediz Gürel, dünyanın önemli 10 satranç ustasının da yarıştığı turnuvada kategorisinin favorisi olan GM Anton Korobov'u alt etmeyi başarmıştı.

Gürel, 9 turda 6,5 yaparak şampiyon olmuş ve önümüzdeki yıl yapılacak olan dünyanın en iyi sporcularının yarıştığı Masters kategorisinde yarışmaya hak kazanmıştı!

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TSF, yaptığı açıklamada genç satranççı Ediz Gürel'in Büyük Usta olduğunu büyük bir gururla duyurmuştu. Ediz Gürel, Türkiye'nin en genç GM (Büyük Usta) unvanını alan sporcusu oldu.

TSF, yaptığı açıklamada genç satranççı Ediz Gürel'in Büyük Usta olduğunu büyük bir gururla duyurmuştu. Ediz Gürel, Türkiye'nin en genç GM (Büyük Usta) unvanını alan sporcusu oldu.

“Satranca 8 yaşımda başladım, en az 3 saatlik maçlar oynuyordum."

“Satranca 8 yaşımda başladım, en az 3 saatlik maçlar oynuyordum."

Ediz Gürel, Olimpiyatlarda Barış Avşar'a verdiği röportajda, henüz 8 yaşındayken satranca başladığını ve disiplinin ailesinden, annesinden ve babasından geldiğini belirtiyor.

Ediz Gürel, bir sonraki maçında ise İspanyol David Anton Guijarro ile karşılaşacak.

Ediz Gürel, bir sonraki maçında ise İspanyol David Anton Guijarro ile karşılaşacak.

Ülkemizi satrançta temsil eden sporcularımızı tebrik ediyor, çıktıkları mücadelelerde başarılar diliyoruz! Yolunuz açık olsun gençler...

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