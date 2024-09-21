Sessizlik! 16 Yaşındaki En Genç Büyük Usta Ediz Gürel Satranç Olimpiyatlarında Yarışıyor
Sessizlik! 16 Yaşındaki En Genç Büyük Usta Ediz Gürel Satranç Olimpiyatlarında Yarışıyor
Yaz Olimpiyatlarının bitmesinin ardından sıra geldi Satranç Olimpiyatlarına. 10 Eylül'de başlayan Satranç Olimpiyatları, 23 Eylül'de sona erecek. Ülkemizi ise birbirinden başarılı isimler temsil ediyor.
Satranç Olimpiyatlarındaki temsilcilerimizden birisi de 8 yaşında satranca başlayan, 16 yaşındaki En Genç Büyük Usta Ediz Gürel.
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10 Eylül'de başlayan Satranç Olimpiyatlarında Türkiye, bugüne kadar büyük bir yol katetti.
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Takımın en dikkat çekici isimlerinden biri de hiç şüphesiz henüz 16 yaşındaki Ediz Gürel.
Genç yetenek Ediz Gürel, geçtiğimiz aylarda satranç dünyasının yıllardır akla gelen ilk ismi olan Magnus Carlsen'i alt etmeyi başarmıştı.
2024 Prag Uluslararası Satranç Festivali’nin Challangers bölümünde mücadele eden Gürel, bu mücadelede de şampiyonluk elde etmişti.
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TSF, yaptığı açıklamada genç satranççı Ediz Gürel'in Büyük Usta olduğunu büyük bir gururla duyurmuştu. Ediz Gürel, Türkiye'nin en genç GM (Büyük Usta) unvanını alan sporcusu oldu.
“Satranca 8 yaşımda başladım, en az 3 saatlik maçlar oynuyordum."
Ediz Gürel, bir sonraki maçında ise İspanyol David Anton Guijarro ile karşılaşacak.
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