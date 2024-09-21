Fenerbahçe-Galatasaray Derbisi: Yapay Zekadan Kim Kazanır Tahmini

Süper Lig’de bu akşam Fenerbahçe ile Galatasaray arasında derbi mücadelesi oynanacak. Tüm taraftarlar tarafından sonucu merakla beklenen karşılaşma için yapay zeka da tahminde bulundu. Yapay zekanın yaptığı tahmine göre ev sahibi Fenerbahçe az da olsa maçı kazanmanın favorisi.