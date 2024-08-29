Sessizliğini Bozdu: Jennifer Lopez'i Aldattığı Söylenen Ben Affleck'ten İhanet İddialarına Yanıt!
Sessizliğini Bozdu: Jennifer Lopez'i Aldattığı Söylenen Ben Affleck'ten İhanet İddialarına Yanıt!
Jennifer Lopez’in Ben Affleck’e boşanma davası açmasının ardından, Affleck’in ünlü Kennedy ailesinin üyesi Kathleen ‘Kick’ Kennedy ile aldatıldığı iddiaları gündeme gelmişti. Ancak, Ben Affleck’in sözcüsü Jen Allen, bu iddiaları kesin bir dille reddetti.
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Son günlerde Jennifer Lopez ve Ben Affleck’in boşanma nedeninin ünlü çiftin yaşadığı iddia edilen ihanet olduğu ortaya atılmıştı.
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Ben Affleck’in boşanma aşamasındaki Jennifer Lopez’i Kathleen ‘Kick’ Kennedy ile aldattığına dair çıkan iddialar, magazin dünyasında geniş yankı uyandırmıştı.
İddialara göre, ilişkideki ikinci kadının, ünlü Kennedy ailesinin 36 yaşındaki üyesi Kathleen ‘Kick’ Kennedy olduğu öne sürülmüştü.
Kennedy cephesinden iddiayla ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmazken, Ben Affleck, sözcüsü aracılığıyla bu söylentilere yanıt verdi. Sözcü, Affleck’in sadakatsizlik suçlamalarını kesin bir dille reddederek, iddiaların gerçek dışı ve tamamen asılsız olduğunu vurguladı.
People dergisine konuşan Allen, iddiaların tamamen asılsız olduğunu belirtti. “Hiçbirinin doğruluk payı yok. Birbirlerini tanıyıp tanımadıklarını bile bilmiyorum,” diyen Allen, Affleck’in adı geçen kişiyle herhangi bir ilişki içinde olmadığını vurguladı.
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