Ses Frekansları İnsan Psikolojisini Nasıl Etkiliyor?
Müzik dinlemenin psikolojimizdeki etkisini birkaç sefer konuşmuştuk ama bu sefer frekansları ele alacağız. Bas ya da tiz olması hiç fark etmez. Kulaklarımızın duyduğu her titreşimi aslında sadece müzik değil, biraz da ruh hâlimizle oynayan bir oyuncu olarak düşünebiliriz. Peki nasıl oluyor bu?
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Günlük ruh hâlimizin frekansı var desek?
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Düşük frekanslı sesler biraz derin hissettiriyor. Peki ama neden?
20 Hz’in altına inince işler biraz karışıyor.
Bahsedilen seslerin terapide kullanıldığını söylesek?
Peki neden tiz sesler bazen içimizi daraltır? Yüksek frekans = Yüksek gerginlik mi?
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Ultrasonik seslere maruz kalmak zararlı ama "zararlı olabilir" diyeceğiz. Sebebini birazdan anlayacaksınız.
Bu seslerin faydası var mı?
Şimdi gelelim "Binaural Beats" denen şeye. Ruh hâlimize nasıl bir etkisi var?
Frekanslar sadece ses değil, biraz da his diyebiliriz.
"Binaural Beats" deneyini kendi kendine yapmak istersen sessiz bir ortamda kulaklığını takıp deneye başlayabilirsin. Merak etme, bu ses zaten çok kısık. Deneyimlerini bizimle paylaşmayı unutma!
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Gençlik yıllarımdan beri çeşitli blog sayfalarında duygu ve düşüncelerimle beraber deneyimlerimi dijital dünyaya aktarıyorum. Daha sonra benim için Onedio'da editör olmak büyük bir adım oldu. 2022'den bu yana çeşitli markalarla beraber Onedio'da okuyucuların ilgisini çeken, gündemi hızlıca yakalayan ve herkesin kendisinden bir parça bulabileceği liste ve test içerikleri hazırlıyorum.
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