Ses Frekansları İnsan Psikolojisini Nasıl Etkiliyor?

Tibet çanakları, gonglar, titreşimli kristal kaseler... Bunlar sadece estetik sesler çıkarmıyor, aynı zamanda titreşim terapisi de sunuyorlar. Özellikle “sound bath” (ses banyosu) gibi uygulamalarla birçok insan kaygı seviyesinin düştüğünü, kendini daha huzurlu hissettiğini söylüyor.

Müzik terapisi kısmı da çok benzer. Özellikle klasik veya ambient müzikler, belli frekans aralıklarıyla sinir sistemini sakinleştiriyor. Ama her bireyin etkilenme şekli farklı. Kimisi için Mozart’tan sonra dünya toz pembe olurken başkası “Beni daha da gerdi.” diyebilir.