Serra Pirinç Kimdir? Neden Gözaltına Alındı?

Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
09.04.2026 - 09:56

Oyuncu Serra Pirinç, İstanbul Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen yasaklı madde soruşturması kapsamında gözaltına alınan isimlerden biri oldu. Peki Serra Pirinç kimdir, kaç yaşında, nereli ve hangi projelerle tanınıyor? İşte tüm detaylar.

Serra Pirinç Kimdir?

Son dönemde adını daha sık duymaya başladığımız genç oyunculardan biri olan Serra Pirinç, yer aldığı projeler ve dikkat çeken performansıyla televizyon dünyasında kendine sağlam bir yer edinmeye başladı. Oyunculuk kariyerine genç yaşta adım atan Pirinç, özellikle doğal oyunculuğu ve ekran enerjisiyle kısa sürede izleyicinin ilgisini çekmeyi başardı. Giderek yükselen bir grafik çizen oyuncu, sektörde gelecek vadeden isimler arasında gösteriliyor.

Serra Pirinç Kaç Yaşında ve Nereli?

Serra Pirinç 1997 yılında İstanbul’da dünyaya geldi. 2026 yılı itibarıyla 29 yaşında olan oyuncu, eğitim hayatını da İstanbul’da sürdürdü. Genç yaşına rağmen farklı projelerde yer alarak kariyerini istikrarlı şekilde ilerletmeye devam ediyor.

Serra Pirinç Hangi Dizilerde Oynadı?

Serra Pirinç, özellikle son yıllarda yer aldığı projelerle dikkat çekti. “Bizim Hikaye” dizisindeki performansıyla geniş kitleler tarafından tanınan oyuncu, ardından farklı yapımlarda da yer alarak oyunculuğunu geliştirdi. Televizyon projelerinin yanı sıra dijital platformlarda da boy göstermeye başlayan Pirinç, kariyerinde adım adım yükselmeye devam ediyor.

Serra Pirinç Neden Gözaltına Alındı?

Serra Pirinç, İstanbul Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen yasaklı madde soruşturması kapsamında gözaltına alınan isimler arasında yer aldı. Soruşturma çerçevesinde birçok ünlü isimle birlikte adı geçen oyuncunun, yürütülen operasyon kapsamında işlem gördüğü öğrenildi. Konuya ilişkin detaylar henüz netleşmezken, soruşturmanın kapsamı kamuoyu tarafından yakından takip ediliyor.

İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
