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Şerif Gören Kimdir? Ünlü Yönetmen Şerif Gören Öldü mü, Neden Öldü?

Şerif Gören Kimdir? Ünlü Yönetmen Şerif Gören Öldü mü, Neden Öldü?

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
08.12.2024 - 13:37

22 Kasım'da düşerek beyin kanaması geçiren Türk sinemasının başarılı yönetmeni Şerif Gören, 8 Aralık'ta hayatını kaybetti. Bir süredir entübe edildiği bilinen yönetmenin ölüm haberiyle film dünyası sarsıldı. Şerif Gören hakkındaki bilgiler merak ediliyor. Peki Şerif Gören kimdir? Şerif Gören neden hayatını kaybetti?

İşte detaylar...

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Şerif Gören Kimdir?

Şerif Gören Kimdir?

Şerif Gören, Türk sinemasının önemli yönetmenlerinden biridir. 1944 yılında İskeçe, Yunanistan'da doğmuş, 1956'da ailesiyle Türkiye'ye göç etmiştir.

Şerif Gören Kariyeri

Şerif Gören Kariyeri

Gören, sinemaya 1962'de montaj asistanı olarak başlamış, 1974 yılında ilk filmi 'Endişe' ile yönetmenlik kariyerine adım atmıştır. Bu filmiyle Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde En İyi Yönetmen Ödülü'nü kazanmıştır. Özellikle 1980'lerdeki çalışmalarıyla sinemada toplumsal ve politik temaları ele almasıyla dikkat çekmiştir. Yılmaz Güney'in senaryosunu yazdığı ve Şerif Gören'in yönettiği 1982 yapımı 'Yol', Cannes Film Festivali'nde Altın Palmiye kazanarak Türk sinemasının uluslararası alanda tanınmasını sağlamıştır.

Şerif Gören Filmleri

Şerif Gören Filmleri

  • Endişe (1974)

  • Köprü (1975)

  • Deprem (1976)

  • İstasyon (1977)

  • Derman (1983)

  • Yol (1982)

  • Katırcılar (1987)

  • Beyoğlu'nun Arka Yakası (1986)

  • Adem ile Havva (1986)

  • Yılanların Öcü (1985)

  • Kurbağalar (1985)

  • Tomruk (1982)

  • Almanya Acı Vatan (1979)

  • Gelincik (1978)

  • Derviş Bey (1978)

  • Aşk ve Nefret (1979)

  • Güneşin Tutulduğu Gün (1983)

  • Abuk Sabuk Bir Film (1990)

  • Polizei (1988)

  • Amerikalı (1993)

Şerif Gören TV Dizileri ve Filmleri

Şerif Gören TV Dizileri ve Filmleri

  • Ah İstanbul (2006, TV dizisi)

  • Serseri Aşıklar (2003, TV dizisi)

  • Kırık Ayna (2003, TV dizisi)

  • Bana Babamı Anlat (2000, TV dizisi)

  • Fanatik (1999, TV dizisi)

  • Kimlik (1994, TV filmi)

Şerif Gören Öldü mü, Neden Öldü?

Şerif Gören Öldü mü, Neden Öldü?

Geçtiğimiz günlerde evinde düşerek başını çarpması sonucu beyin kanaması geçiren Şerif Gören, hastanede yoğun bakımdaydı. Entübe edildikten kısa bir süre sonra 80 yaşında hayatını kaybetti.

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Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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