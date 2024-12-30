Serdal Adalı'dan Teknik Direktörlük İçin Sürpriz Bir İsim: Sinan Kaloğlu
Serdal Adalı'dan Teknik Direktörlük İçin Sürpriz Bir İsim: Sinan Kaloğlu
Beşiktaş'ta kongre süreci tamamlandı ve yol haritası belirleniyor. Hüseyin Yücel'i büyük farkla geçen Serdal Adalı, ilk icraatlarından biri de teknik direktör seçimi olacak. Herkes Sergen Yalçın ismi bekliyor ama Adalı'nın farklı bir planı var. Ajansspor'un özel haberine göre Adalı, Sinan Kaloğlu ile görüşecek. Kaloğlu seçimine dair detaylar...
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Beşiktaş olağanüstü genel kurulunu yaptı ve yeni başkanın seçti. Serdal Adalı, Hüseyin Yücel'e karşı büyük bir farkla başkanlık seçimini kazandı.
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Serdal Adalı ve Hüseyin Yücel ikilisi başkan seçilmeleri halinde Sergen Yalçın ismini takımın başına getireceklerini söylemişti.
Adalı'dan da kazandıktan sonra böyle bir seçim bekleniyordu. Ancak Ajansspor'un özel haberine göre Adalı sürpriz bir ismi gündemine aldı.
Serdal Adalı, takımın başına Sinan Kaloğlu'nu getirmeye çalışıyor. Adalı, sezon sonuna kadar Kaloğlu'na takım emanet etmenin doğru olduğunu düşünüyor.
Kaloğlu daha önce Altay ve Gençlerbirliği teknik direktörlüğü yapmıştı. Altay'da transfer yasağı ile geçen dönemde başarı elde edememişti. Gençlerbirliği'nde ise yapılan transferlere ve masraflı bir kadro kurulmasına rağmen Play Off bileti dahi alamamıştı.
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Sinan Kaloğlu bu sezon da Kayserispor'da teknik direktörlük görevi yürütüyor.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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