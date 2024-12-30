Serdal Adalı'dan Teknik Direktörlük İçin Sürpriz Bir İsim: Sinan Kaloğlu

Beşiktaş'ta kongre süreci tamamlandı ve yol haritası belirleniyor. Hüseyin Yücel'i büyük farkla geçen Serdal Adalı, ilk icraatlarından biri de teknik direktör seçimi olacak. Herkes Sergen Yalçın ismi bekliyor ama Adalı'nın farklı bir planı var. Ajansspor'un özel haberine göre Adalı, Sinan Kaloğlu ile görüşecek. Kaloğlu seçimine dair detaylar...