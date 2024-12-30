Mauro Icardi'den Galatasaray Taraftarını Heyecanlandıran Görüşme
Mauro Icardi'den Galatasaray Taraftarını Heyecanlandıran Görüşme
Galatasaray taraftarı Icardi'nin sakatlığıyla üzülmüştü. Icardi'nin sezonu kapatma haberi hem Galatasaray yönetimini hem de taraftarını düşündürürken Osimhen'in artan performansıyla üzüntüleri bir nebze dindi. Icardi de Arjantin'e gitmiş olsa da Galatasaray'dan kopmuyor. Wanda Nara ile süren mahkemesinin yanı sıra tedavisini olan Icardi, Galatasaray'a güzel haber yolladı. Icardi, 'Sezonu kapatmadım' dedi.
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Mauro Icardi, sakatlığı ve özel hayatında yaşadıklarıyla sevenlerini bir hayli üzmüştü. Tedavisine Arjantin'de devam eden Icardi için hem Arjantin'den hem Türkiye'den adeta seferberlik başlatılmıştı.
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Wanda Nara ile olan mahkeme sürecini de Arjantin'de takip eden Icardi, tedavilerini ara vermeden sürdürüyor.
Galatasaray sağlık ekibiyle de iletişimini kesmeyen Mauro Icardi, Türkiye Gazetesi'nin iddiasına göre heyecanlandıran bir haber yolladı.
"Sezonu kapatmadım" diyen Icardi, Galatasaray sağlık ekibine "Mayısta sahalara döneceğim. Bunu taraftarımıza açıkça söyleyebilirsiniz." dedi.
Arjantinli golcü, "Benim için bu sezon kapanmadı! Sezonun finalinde sahada olacağım. Gollerimle yine şampiyonluğa katkı sağlamak istiyorum." mesajı verdi.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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