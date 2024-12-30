Mauro Icardi'den Galatasaray Taraftarını Heyecanlandıran Görüşme

Galatasaray taraftarı Icardi'nin sakatlığıyla üzülmüştü. Icardi'nin sezonu kapatma haberi hem Galatasaray yönetimini hem de taraftarını düşündürürken Osimhen'in artan performansıyla üzüntüleri bir nebze dindi. Icardi de Arjantin'e gitmiş olsa da Galatasaray'dan kopmuyor. Wanda Nara ile süren mahkemesinin yanı sıra tedavisini olan Icardi, Galatasaray'a güzel haber yolladı. Icardi, 'Sezonu kapatmadım' dedi.