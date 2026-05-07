Sepette Ürün Bırakan Müşteriye O Ürünleri Aldırtacak 10 Şahane Taktik

Müşterinin satın alma şevkini kıran en büyük engel, bitmek bilmeyen formlar ve zorunlu üyelik işlemleridir. Kimse bir tişört almak için doğum tarihini, ilkokul numarasını veya evinin koordinatlarını girmek istemez. Müşteri ne kadar az tıklar ve ne kadar az form doldurursa, sepeti terk etme ihtimali o kadar düşük olur.