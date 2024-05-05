Senin Temizlikten Kaçma Bahanen Ne?
Senin Temizlikten Kaçma Bahanen Ne?
Temizlik nadiren sevilen bir işlemdir. Eğer temizlik hastası değilsen senin de temizlik günlerinden hoşlanmıyor olman çok doğal. Ancak temizlik her ne kadar sevilmese de yapılması gereken bir iştir. Dolayısıyla zaman zaman bu gibi zorunluluklardan kaçmak için bazı bahaneleri, diğerlerinden daha sık kullanıyor olabilirsin.
Peki, senin temizlikten kaçarken en çok kullandığın bahane hangisi?
Gel, birlikte test edelim!
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Öncelikle, sen de temizlik günlerini heyecanla bekleyenlerden misin bakalım!
Peki, sıradan bir temizlik gününde modun genelde nasıl olur?
Kirlere savaş açarken birilerini de yanında sürükler misin?
Temizliğe önce hangi odadan başlamak daha senlik?
Temizlik sırasında bunlardan hangisini daha çok yaparsın?
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Şimdi de temizliğin en sevmediğin yanını söyle bakalım.
Temizlikte organize olma konusunda sorun yaşıyor musun?
Senin için normal bir temizlik ortalama kaç saatlik vakit kaybı demek?
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