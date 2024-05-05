Senin Temizlikten Kaçma Bahanen Ne?

Temizlik nadiren sevilen bir işlemdir. Eğer temizlik hastası değilsen senin de temizlik günlerinden hoşlanmıyor olman çok doğal. Ancak temizlik her ne kadar sevilmese de yapılması gereken bir iştir. Dolayısıyla zaman zaman bu gibi zorunluluklardan kaçmak için bazı bahaneleri, diğerlerinden daha sık kullanıyor olabilirsin.

Peki, senin temizlikten kaçarken en çok kullandığın bahane hangisi?

Gel, birlikte test edelim!