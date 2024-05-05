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Senin Temizlikten Kaçma Bahanen Ne?

etiket Senin Temizlikten Kaçma Bahanen Ne?

Merlot Vinho
Merlot Vinho - Onedio Üyesi
05.05.2024 - 10:01

Temizlik nadiren sevilen bir işlemdir. Eğer temizlik hastası değilsen senin de temizlik günlerinden hoşlanmıyor olman çok doğal. Ancak temizlik her ne kadar sevilmese de yapılması gereken bir iştir. Dolayısıyla zaman zaman bu gibi zorunluluklardan kaçmak için bazı bahaneleri, diğerlerinden daha sık kullanıyor olabilirsin.

Peki, senin temizlikten kaçarken en çok kullandığın bahane hangisi? 

Gel, birlikte test edelim!

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Öncelikle, sen de temizlik günlerini heyecanla bekleyenlerden misin bakalım!

Peki, sıradan bir temizlik gününde modun genelde nasıl olur?

Kirlere savaş açarken birilerini de yanında sürükler misin?

Temizliğe önce hangi odadan başlamak daha senlik?

Temizlik sırasında bunlardan hangisini daha çok yaparsın?

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Şimdi de temizliğin en sevmediğin yanını söyle bakalım.

Temizlikte organize olma konusunda sorun yaşıyor musun?

Senin için normal bir temizlik ortalama kaç saatlik vakit kaybı demek?

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Başım çok ağrıyor.

Senin temizlikten kaytarmak için en çok kullandığın bahane baş ağrısı. Çünkü nedendir bilinmez, sen temizlik günü gelip çattığında ani baş ağrısıyla uyanıyor ve bir türlü kendine gelemiyorsun. Sürünerek de olsa bir işin ucundan tutsan bile, bir yerden sonra baş ağrısı sebebiyle kendini bir köşede dinlenir veya yemek yer halde buluyorsun. Ne de olsa ağrı kesici almak için önce bir şeyler atıştırman gerekli, değil mi? 😅

Çok yorgunum, uykumu alamadım.

Senin temizlikten kaçmak için en çok kullandığın bahane, aşırı yorgun olmak. Öyle ki, tüm ev halkı temizliğe hazır şekilde seni beklerken, sen hala yatakta debeleniyor oluyorsun. Önceki gün çok çalışman, sınav haftasından veya yorucu bir dönemden henüz çıkmış olman da nedense hep bu temizlik günlerine denk geliyor. Ama bu taktik sana gün içinde baya avantaj sağlıyor, çünkü herkes harıl harıl temizlik yaparken, sen köşelerde mini molalar veriyorsun. Yalnız bir gün temizliği yalnız yapacak olursan, vay senin haline! 😜

Şu sıralar işlerim çok yoğun.

Senin temizlik günlerinde en çok kurduğun cümle, 'Şu sıralar işlerim çok yoğun' cümlesi olabilir. Evet çok çalıştığını herkes biliyor ama biraz abarttığını da yine herkes fark ediyor. Çünkü temizlik öncesi hep aynı bahaneyi kullandığından artık kimseyi işlerinin yoğun olduğuna inandıramıyorsun. Gerçekten iş ve okul hayatı yoğun bir insan olduğundan, bu durumu biraz bahane olarak kullanıyorsun. Ama bu durum sana, temizliği en yüksek verimle ve en hızlı şekilde tamamlama açısından fayda sağlamıyor değil. Öyle ya, sen bu yoğunluk bahanesi sebebiyle temizliği 1-2 saate indirmeyi başarmış durumdasın. 💪

Temizlik malzemelerim eksik.

imgur.com

Senin temizlik günlerinden kaçmak için kullandığın bahane malzemelerinin eksik olması. Evet temizlik planları yapılıyor, o gün gelip çatıyor ve işler bir şekilde başlıyor. Ama sen işin ortasında bir yerde bezinin, deterjanının ya da yağ sökücünün eksik olduğunu bahane ederek kendini dışarılara atıyorsun. Bazen de bu bahaneyi en başta kullanıp temizliği birkaç gün daha ertelemeyi başarıyorsun. Fakat sırf bu yüzden işler fazla uzuyor ve temizlik dayanılmaz hale geliyor. Bir sonraki temizliğe malzemelerin tam şekilde başlarsan, belki işler de daha hızlı sonlanabilir. Bizden söylemesi!😉

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