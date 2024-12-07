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Senin Temizlik Anlayışın Ne Kadar Çevreci?

etiket Senin Temizlik Anlayışın Ne Kadar Çevreci?

Begüm
Begüm - Onedio Üyesi
07.12.2024 - 11:01

Sen bize temizlik rutinini anlat, seçimlerini yap; biz de sana temizlik yaparken ne kadar çevreci olduğunu söyleyelim. Unutma temizlik yaparken doğayı ve çevreyi korumak da oldukça önemli. Hazırsan hadi teste!

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1. Temizlik yaparken hangi temizlik ürününü tercih edersin?

2. Deterjanı ayarlarken ölçüye dikkat ediyor musun?

3. Yer silme suyuna ne eklersin?

4. Çöp poşetlerin nasıl?

5. Cam silerken hangi malzemeyi kullanırsın?

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6. Peki ya temizlik bezlerini nasıl seçersin?

7. Kıyafetlerini nasıl yıkıyorsun?

8. Evde atık yönetimi yapıyor musun?

Sen gerçekten çevreyi önemsiyorsun!

Tebrikler, doğanın dostu, çevrenin kahramanısın! Temizlik yaparken sadece evi değil, dünyayı da temizlediğini unutmuyorsun. Doğal malzemelerle temizlik yapıyor, her damla suyun kıymetini biliyorsun. Senin gibi insanlar sayesinde gezegenimiz biraz daha nefes alıyor. Belki bazen bu çevreci çabalarına şaşıranlar oluyor ama sen, doğanın gizli koruyucusu, doğru yoldasın. Devam et, dünya sana teşekkür ediyor!

Biraz çevreci diyebiliriz!

Eh işte, çabalıyorsun ama bir ayağın hâlâ kolaya kaçma tarafında! Zaman zaman çevre dostu çözümleri deniyorsun ama kimyasalları tamamen bırakmak henüz sana göre değil gibi. Yine de, doğal ürünler ve çevreci alışkanlıkları hayatına kattıkça işler daha güzel olabilir. Senin gibi “deneyenler” sayesinde çevreci hareket büyüyor. Unutma, küçük değişimlerle büyük farklar yaratabilirsin!

Hiç ama hiç değilsin...

Doğa mı dediniz? Temizlik mi? Senin için öncelik sadece işin çabucak bitmesi! Çamaşır suyu en yakın dostun, musluğu kapatmak aklına bile gelmiyor. Doğayı çok düşünmesen de, belki çevre dostu alışkanlıklarla bu konuda biraz daha yol alabilirsin. Unutma, çevreyi korumak sadece moda değil, hepimizin geleceği. Hadi bir yerden başlamaya ne dersin?

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Begüm
Begüm
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