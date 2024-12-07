Senin Temizlik Anlayışın Ne Kadar Çevreci?

Doğa mı dediniz? Temizlik mi? Senin için öncelik sadece işin çabucak bitmesi! Çamaşır suyu en yakın dostun, musluğu kapatmak aklına bile gelmiyor. Doğayı çok düşünmesen de, belki çevre dostu alışkanlıklarla bu konuda biraz daha yol alabilirsin. Unutma, çevreyi korumak sadece moda değil, hepimizin geleceği. Hadi bir yerden başlamaya ne dersin?