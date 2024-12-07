Senin Temizlik Anlayışın Ne Kadar Çevreci?
Senin Temizlik Anlayışın Ne Kadar Çevreci?
Sen bize temizlik rutinini anlat, seçimlerini yap; biz de sana temizlik yaparken ne kadar çevreci olduğunu söyleyelim. Unutma temizlik yaparken doğayı ve çevreyi korumak da oldukça önemli. Hazırsan hadi teste!
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1. Temizlik yaparken hangi temizlik ürününü tercih edersin?
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2. Deterjanı ayarlarken ölçüye dikkat ediyor musun?
3. Yer silme suyuna ne eklersin?
4. Çöp poşetlerin nasıl?
5. Cam silerken hangi malzemeyi kullanırsın?
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6. Peki ya temizlik bezlerini nasıl seçersin?
7. Kıyafetlerini nasıl yıkıyorsun?
8. Evde atık yönetimi yapıyor musun?
Sen gerçekten çevreyi önemsiyorsun!
Biraz çevreci diyebiliriz!
Hiç ama hiç değilsin...
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