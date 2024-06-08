Senin Süpürgenin Çekiş Gücünü Tahmin Ediyoruz!
Senin Süpürgenin Çekiş Gücünü Tahmin Ediyoruz!
Süpürgelerin çekiş gücü ne kadar yüksek olursa, toz ve kirleri içine o kadar hapseder ve evin daha temiz olur. Evinde kullandığın ve temizlik ürünlerinden belki de en önemlisi olan süpürgenin çekiş gücü ne kadar?
Cevabı bu testin sonunda!
İçeriğin Devamı Aşağıda
1. Söyle bakalım, evini temizlemeye ilk nereden başlarsın?
2. Evde süpürge kullanıyorsan ne sıklıkla kullandığını öğrenebilir miyiz?
3. Evin her yerini süpürmek kaç dakikanı alıyor diye sorsak?
4. Şu an kullandığın süpürgenin en sevdiğin özelliği, bunlardan hangisi?
5. Hımm, kafamızda bir şeyler oluşmaya başladı! Peki şu özelliklerden hangisi olsaydı süpürgeni kullanmaktan daha çok keyif alırdın?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Yorum Yazın