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Senin Süpürgenin Çekiş Gücünü Tahmin Ediyoruz!

etiket Senin Süpürgenin Çekiş Gücünü Tahmin Ediyoruz!

Ma Belle
Ma Belle - Onedio Üyesi
08.06.2024 - 10:31

Süpürgelerin çekiş gücü ne kadar yüksek olursa, toz ve kirleri içine o kadar hapseder ve evin daha temiz olur. Evinde kullandığın ve temizlik ürünlerinden belki de en önemlisi olan süpürgenin çekiş gücü ne kadar?

Cevabı bu testin sonunda!

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1. Söyle bakalım, evini temizlemeye ilk nereden başlarsın?

2. Evde süpürge kullanıyorsan ne sıklıkla kullandığını öğrenebilir miyiz?

2. Evde süpürge kullanıyorsan ne sıklıkla kullandığını öğrenebilir miyiz?

3. Evin her yerini süpürmek kaç dakikanı alıyor diye sorsak?

3. Evin her yerini süpürmek kaç dakikanı alıyor diye sorsak?

4. Şu an kullandığın süpürgenin en sevdiğin özelliği, bunlardan hangisi?

4. Şu an kullandığın süpürgenin en sevdiğin özelliği, bunlardan hangisi?

5. Hımm, kafamızda bir şeyler oluşmaya başladı! Peki şu özelliklerden hangisi olsaydı süpürgeni kullanmaktan daha çok keyif alırdın?

5. Hımm, kafamızda bir şeyler oluşmaya başladı! Peki şu özelliklerden hangisi olsaydı süpürgeni kullanmaktan daha çok keyif alırdın?
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6. Devam edelim! Evinde en çok hangi yüzeyler kirleniyor?

7. Süpürge yaparken en sinir bozucu bulduğun şey bunlardan hangisi?

8. Son sorudayız! Temizlik yaparken süpürge dışında bunlardan hangisini sık sık kullanıyorsun?

8. Son sorudayız! Temizlik yaparken süpürge dışında bunlardan hangisini sık sık kullanıyorsun?

Süpürgenin çekiş gücü 6 kPa civarında!

Süpürgenin çekiş gücü 6 kPa civarında!

Standart kablolu süpürgeler ortalama 20 kPa çekiş gücünde oluyor ancak senin süpürgen 6 kPa gücünde. Bu da toz ve kirleri biraz yavaş alan ve hızlı bir temizlik sağlamayan bir süpürge demek. Daha hızlı ve pratik bir temizlik için yüksek çekiş gücü olan süpürgeleri tercih edebilirsin.

Senin süpürgen 8 kPa çekiş gücünde!

Senin süpürgen 8 kPa çekiş gücünde!

Standart kablolu süpürgeler genellikle ortalama 20 kPa çekiş gücüne sahipken, senin süpürgen 8 kPa çekiş gücünde. Bu, toz ve kirleri biraz daha yavaş ve etkisiz şekilde topladığı anlamına gelir. Hızlı ve etkili bir temizlik sağlamak için daha yüksek çekiş gücüne sahip bir süpürge tercih edebilirsin. Bu şekilde temizlik işlerini daha kısa sürede ve daha verimli bir şekilde tamamlayabilirsin.

Senin süpürgen 10 kPa çekiş gücünde!

Standart kablolu süpürgeler genellikle 20 kPa çekiş gücüne sahipken, senin süpürgen 10 kPa çekiş gücünde çalışıyor. Bu da temizlik sürecinin biraz daha uzun sürdüğü ve kirlerin tamamen temizlenmediği anlamına geliyor. Daha hızlı ve etkili bir temizlik için, yüksek çekiş gücüne sahip bir süpürge tercih etmen işini çok daha kolaylaştırabilir.

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