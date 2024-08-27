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Senin Süpürgende Mutlaka Olması Gereken Özellik Ne?

etiket Senin Süpürgende Mutlaka Olması Gereken Özellik Ne?

miray soysal
miray soysal - Onedio Üyesi
27.08.2024 - 10:31

Süpürge alırken dikkat etmemiz gereken bazı önemli özellikler vardır. Bu özellikler, hem temizlik performansını hem de kullanım rahatlığını etkiler. Peki, senin süpürgende mutlaka olması gereken özellik ne? Bu testin sonunda söylüyoruz!

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1. İlk sorumuzla başlayalım! Süpürgenin emiş gücü senin için ne kadar önemli puanlar mısın?

2. Yerleri kaç günde bir siliyorsun?

3. Söyle bakalım, evini herhangi bir patili dostla paylaşıyor musun?

4. Evi süpürme sıklığını merak ettik!

5. Peki, ev temizliği konusunda ne kadar detaycısın?

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6. Sence hangi odanın temizliğini süpürmek ve temizliğini sağlamak daha zor?

7. Bir temizlik cihazının pratik olması senin için ne kadar önemli?

8. Son olarak, bütün evi süpürmek genellikle ne kadar zamanını alıyor?

Tek seferde süpürüp silebilmeli!

Tek seferde süpürüp silebilmeli!

Bir süpürgeden beklentin, temizlik işlemini mümkün olduğunca pratik ve hızlı bir şekilde gerçekleştirmek. Aqua Trio 9000, bu ihtiyacı tam anlamıyla karşılar. Tek bir cihaz ile hem süpürme hem de ıslak temizlik işlemlerini yapabilen Aqua Trio 9000, sert zeminlerde toz, kir, lekeler ve sıvıları etkili bir şekilde temizler. Ayrıca, halı, kilim ve diğer yumuşak zeminler için sadece süpürme modu sunar. Bu özellikler, temizlik işlerini hızlandırır ve daha az efor sarf etmeni sağlar. Tam da istediğin özellik!

Yüksek emiş gücüne sahip olması!

Yüksek emiş gücüne sahip olması!

Bir süpürgeden beklentin, yüksek emiş gücü ve etkili temizlik performansı. Aqua Trio 9000, bu ihtiyacı mükemmel bir şekilde karşılar. Cihazın özel elektrikli süpürge başlığı, kuru süpürme özelliği ile zeminlerindeki tüm toz ve kiri etkili bir şekilde toplar. Her harekette %98’e kadar toz ve kiri yakalayarak hassas ve güçlü bir çekim sağlar. Ayrıca, başlıktaki LED ışıklar, zor görünen yerleri aydınlatarak mobilya altları veya ekstra ışığa ihtiyaç duyduğun alanlarda ince toz, tüy, saç ve kırıntıları kolayca fark etmeni sağlar. Bu özellikler, temizlik işlemini daha hızlı ve verimli hale getirir. Tam da aradığın özellik!

Uzun süreli temizlik performansı!

Uzun süreli temizlik performansı!

Bir süpürgeden beklentin, uzun süreli ve kesintisiz temizlik performansı. Aqua Trio 9000, bu ihtiyacı mükemmel bir şekilde karşılar. Güçlü lityum iyon pili, elektrikli süpürge ve mop ayarlarında normal modda tek seferde 25 dakikaya kadar temizlik yapma kapasitesine sahiptir. Yalnızca elektrikli süpürge ayarında normal modda 45 dakika, Turbo modunda ise 25 dakika temizlik yapabilirsin. Ekstra pil ile bu süreyi iki katına çıkararak toplamda 90 dakikaya kadar kesintisiz kullanım sağlayabilirsin. Bu özellikler, uzun süreli temizlik ihtiyaçlarını karşılamak için oldukça ideal!

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