Senin Süpürgende Mutlaka Olması Gereken Özellik Ne?
Senin Süpürgende Mutlaka Olması Gereken Özellik Ne?
Süpürge alırken dikkat etmemiz gereken bazı önemli özellikler vardır. Bu özellikler, hem temizlik performansını hem de kullanım rahatlığını etkiler. Peki, senin süpürgende mutlaka olması gereken özellik ne? Bu testin sonunda söylüyoruz!
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1. İlk sorumuzla başlayalım! Süpürgenin emiş gücü senin için ne kadar önemli puanlar mısın?
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2. Yerleri kaç günde bir siliyorsun?
3. Söyle bakalım, evini herhangi bir patili dostla paylaşıyor musun?
4. Evi süpürme sıklığını merak ettik!
5. Peki, ev temizliği konusunda ne kadar detaycısın?
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