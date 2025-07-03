Senin Sosyal Medyada Neye İhtiyacın Var?
Her gün saatlerimizi sohbet ederek, beğenerek, gülüp geçerek harcadığımız sosyal medya… Ama bazen gezinirken içten içe şunu da düşünmüyor değiliz: “Ben burada ne yapıyorum ya?” Kimimiz bilgi arıyor, kimimiz ilham, kimimiz eğlence derdinde… Kimimiz de sadece kendi halini paylaşacak sakin bir liman arıyor.
Peki ama sosyal medyada asıl ihtiyacın olan şey ne? Hadi beraber bulalım!
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1. Tanıyalım bakalım seni. Cinsiyetini öğrenebilir miyiz?
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2. Bir de yaşını öğrenelim...
3. Bakalım sosyal medyaya ne kadar düşkünsün? Sabah uyanır uyanmaz telefonu eline alma hızın bunlardan hangisine daha yakın?
4. Telefon ekran süren sana “merhaba” dediğinde verdiğin tepki ne oluyor?
5. Sosyal medyada bir şeyler paylaşırken senin önceliğin nedir?
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6. Profiline bakan biri sence ne düşünür?
7. İtiraf zamanı! Kendi storyne dönüp dönüp bakar mısın yoksa paylaştım benim için yeterli diyenlerden misin?
8. Sosyal medya senin için en çok ne zaman anlam kazanıyor?
9. Sosyal medya dışında nasıl biri olduğunu düşünüyorsun?
10. Hadi bakalım son soru! Sosyal medya olmadan 1 gün geçirsen bu günlük hayat akışını etkiler miydi?
Sana bol enerji ve eğlence gerek!
Sosyal medya senin için samimiyet ve iletişim demek!
Sana ilham ve yaratıcılık gerek!
Sana strateji ve düzen gerekiyor!
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
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