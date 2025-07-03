Senin Sosyal Medyada Neye İhtiyacın Var?

Her gün saatlerimizi sohbet ederek, beğenerek, gülüp geçerek harcadığımız sosyal medya… Ama bazen gezinirken içten içe şunu da düşünmüyor değiliz: “Ben burada ne yapıyorum ya?” Kimimiz bilgi arıyor, kimimiz ilham, kimimiz eğlence derdinde… Kimimiz de sadece kendi halini paylaşacak sakin bir liman arıyor.

Peki ama sosyal medyada asıl ihtiyacın olan şey ne? Hadi beraber bulalım!