Senin Sevginin Gölge Tarafı Ne?
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Herkes sevgisini farklı şekilde gösterir. Kimimiz güzel sözler duymaya ihtiyaç duyar, kimimiz küçük sürprizlerle mutlu olur, kimimiz ise sevdiği insanla vakit geçirmeyi her şeyin önünde tutar. Ancak her sevgi gösterisinin bir de görünmeyen tarafı vardır. Bazen çok sevmek kontrol etmeye, ilgi beklemek kırgınlığa, fedakarlık yapmak ise karşılık görme beklentisine dönüşebilir. Peki sen sevgini gösterirken farkında olmadan nasıl bir gölge taraf ortaya çıkarıyorsun?
1. Sevdiğin insan sana gün boyunca hiç mesaj atmadığında ne hissedersin?
2. Bir ilişkide seni en çok ne mutlu eder?
3. Sevdiğin insan senin için yaptığı bir şeyi fark etmediğinde nasıl davranırsın?
4. Tartıştığın biriyle barışmak istediğinde hangisini yaparsın?
5. Sevdiğin insanın seni yeterince önemsemediğini düşündüğünde ne yaparsın?
6. Birisi sana sevgisini nasıl gösterdiğinde kendini en değerli hissedersin?
7. Sevdiğin insan planınızı son anda iptal ettiğinde ne düşünürsün?
8. Bir doğum gününde nasıl bir kutlama seni daha çok mutlu eder?
Onaylanma ve Takdir Edilme İhtiyacı
Fazla Bağlanma ve Alan Tanımakta Zorlanma
Maddi İşaretlerle Sevgi Ölçmek
Her Şeyi Üstlenmek ve Karşılık Beklemek
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