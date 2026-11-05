Senin Sevginin Gölge Tarafı Ne?

Sen sevgini sözlerden çok davranışlarınla gösteriyorsun. Sevdiğin birinin işini kolaylaştırmak, onun için yemek hazırlamak, zor zamanlarında sorumluluk almak veya küçük sorunlarını çözmek senin için oldukça doğal. Bir insanın hayatına gerçekten dokunmanın, onun yükünü hafifletmekten geçtiğini düşünüyorsun. Ancak bu sevgi dilinin gölge tarafı, zaman zaman her şeyi kendi üzerine alman. Sevdiğin insanlar için o kadar fazla şey yapabiliyorsun ki kendi ihtiyaçlarını unutabiliyorsun. Başlangıçta bunu severek yapsan da bir süre sonra aynı çabayı göremediğinde kırgınlık yaşamaya başlayabiliyorsun. Bazen karşındaki insanın senden bir şey istemesine gerek kalmadan bütün sorunlarını çözmeye çalışabilirsin. Onun sorumluluklarını üstlenmek, kendi planlarından vazgeçmek veya sürekli yardımcı olmak sana sevginin doğal bir parçası gibi gelebilir. Fakat bu durum zamanla yorulmana ve ilişkide eşitlik arayışının bozulmasına neden olabilir.