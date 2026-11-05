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Senin Sevginin Gölge Tarafı Ne?

Senin Sevginin Gölge Tarafı Ne?

İnci Döşer
İnci Döşer - Onedio Editörü
05.11.2026 - 17:09
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Herkes sevgisini farklı şekilde gösterir. Kimimiz güzel sözler duymaya ihtiyaç duyar, kimimiz küçük sürprizlerle mutlu olur, kimimiz ise sevdiği insanla vakit geçirmeyi her şeyin önünde tutar. Ancak her sevgi gösterisinin bir de görünmeyen tarafı vardır. Bazen çok sevmek kontrol etmeye, ilgi beklemek kırgınlığa, fedakarlık yapmak ise karşılık görme beklentisine dönüşebilir. Peki sen sevgini gösterirken farkında olmadan nasıl bir gölge taraf ortaya çıkarıyorsun?

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1. Sevdiğin insan sana gün boyunca hiç mesaj atmadığında ne hissedersin?

2. Bir ilişkide seni en çok ne mutlu eder?

3. Sevdiğin insan senin için yaptığı bir şeyi fark etmediğinde nasıl davranırsın?

3. Sevdiğin insan senin için yaptığı bir şeyi fark etmediğinde nasıl davranırsın?

4. Tartıştığın biriyle barışmak istediğinde hangisini yaparsın?

4. Tartıştığın biriyle barışmak istediğinde hangisini yaparsın?

5. Sevdiğin insanın seni yeterince önemsemediğini düşündüğünde ne yaparsın?

5. Sevdiğin insanın seni yeterince önemsemediğini düşündüğünde ne yaparsın?
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6. Birisi sana sevgisini nasıl gösterdiğinde kendini en değerli hissedersin?

7. Sevdiğin insan planınızı son anda iptal ettiğinde ne düşünürsün?

7. Sevdiğin insan planınızı son anda iptal ettiğinde ne düşünürsün?

8. Bir doğum gününde nasıl bir kutlama seni daha çok mutlu eder?

8. Bir doğum gününde nasıl bir kutlama seni daha çok mutlu eder?

Onaylanma ve Takdir Edilme İhtiyacı

Onaylanma ve Takdir Edilme İhtiyacı

Senin için sevgi, söylenen güzel sözlerde ve hissettirilen duygularda saklı. Birinin seni sevdiğini bilmek kadar bunu açıkça duymaya da ihtiyaç duyuyorsun. Küçük bir iltifat, içten bir teşekkür veya beklenmedik bir sevgi cümlesi gününü güzelleştirebiliyor. Ancak bu sevgi dilinin gölge tarafı, zaman zaman başkalarının sözlerine gereğinden fazla anlam yüklemen. Karşındaki insanın sana yeterince güzel söz söylemediğini fark ettiğinde kendini değersiz hissedebilirsin. Hatta seni sevdiğini davranışlarıyla gösteren birinin bile bunu dile getirmemesi seni düşündürmeye başlayabilir. Bazen tek bir ilgisiz cümle, zihninde uzun uzun büyüttüğün bir kırgınlığa dönüşebilir. Senin için en zorlayıcı durumlardan biri, duygularının karşılık bulmadığını düşünmek. Sevdiğin insanın seni takdir etmesini, başarılarını fark etmesini ve ne kadar özel olduğunu hatırlatmasını bekliyorsun. Bu beklenti karşılanmadığında içine kapanabilir, karşı tarafın seni anlamasını bekleyebilirsin.

Fazla Bağlanma ve Alan Tanımakta Zorlanma

Senin için sevgi, bir insanın sana ayırdığı zamanda gizli. Birlikte kahve içmek, uzun yürüyüşlere çıkmak, saatlerce sohbet etmek veya hiçbir şey yapmadan yan yana oturmak... Bunların hepsi senin için oldukça anlamlı. Sevdiğin insanla geçirilen zamanın miktarı ve kalitesi, ilişkide ne kadar değer gördüğünü anlamanın önemli yollarından biri. Ancak bu sevgi dilinin gölge tarafı, bazen yakınlığı bir zorunluluğa dönüştürmen. Sevdiğin insanın kendi arkadaşlarıyla vakit geçirmesi, yalnız kalmak istemesi veya yoğun bir gün geçirmesi seni düşündürebilir. Birlikte daha fazla zaman geçirmek istemen oldukça doğal olsa da bunu karşı tarafın sürekli yanında olmasını beklemeye dönüştürebilirsin. Bazen sevdiğin insanın kendi hayatına odaklanmasını kişisel algılayabilirsin. Planların iptal edildiğinde veya beklediğin ilgiyi göremediğinde kendini ikinci plana atılmış hissedebilirsin. Hatta bunu doğrudan söylemek yerine içine kapanıp karşı tarafın seni fark etmesini bekleyebilirsin.

Maddi İşaretlerle Sevgi Ölçmek

Senin için hediyelerin değeri fiyatlarından çok taşıdıkları anlamda saklı. Birinin seni düşünerek aldığı küçücük bir hediye, senin için uzun bir konuşmadan bile daha anlamlı olabilir. Sevdiğin insanın nelerden hoşlandığını hatırlaması, özel günleri unutmaması ve seni şaşırtmak için çaba göstermesi seni mutlu ediyor. Ancak senin sevgi dilinin gölge tarafı, bazen hediyeleri ve sürprizleri sevginin kanıtı olarak görmen. Beklediğin özel günlerde istediğin ilgiyi göremediğinde hayal kırıklığı yaşayabilirsin. Hatta karşındaki insanın seni yeterince önemsemediğini düşünebilirsin. Bazen hediyenin kendisinden çok, onun arkasındaki düşünceye ihtiyaç duyuyorsun. Fakat bu beklenti zaman zaman seni karşılaştırma yapmaya da itebilir. Başka insanların aldığı hediyeleri görüp kendi ilişkinde neden benzer şeylerin yaşanmadığını sorgulayabilirsin.

Her Şeyi Üstlenmek ve Karşılık Beklemek

Sen sevgini sözlerden çok davranışlarınla gösteriyorsun. Sevdiğin birinin işini kolaylaştırmak, onun için yemek hazırlamak, zor zamanlarında sorumluluk almak veya küçük sorunlarını çözmek senin için oldukça doğal. Bir insanın hayatına gerçekten dokunmanın, onun yükünü hafifletmekten geçtiğini düşünüyorsun. Ancak bu sevgi dilinin gölge tarafı, zaman zaman her şeyi kendi üzerine alman. Sevdiğin insanlar için o kadar fazla şey yapabiliyorsun ki kendi ihtiyaçlarını unutabiliyorsun. Başlangıçta bunu severek yapsan da bir süre sonra aynı çabayı göremediğinde kırgınlık yaşamaya başlayabiliyorsun. Bazen karşındaki insanın senden bir şey istemesine gerek kalmadan bütün sorunlarını çözmeye çalışabilirsin. Onun sorumluluklarını üstlenmek, kendi planlarından vazgeçmek veya sürekli yardımcı olmak sana sevginin doğal bir parçası gibi gelebilir. Fakat bu durum zamanla yorulmana ve ilişkide eşitlik arayışının bozulmasına neden olabilir.

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İnci Döşer
İnci Döşer
Onedio Editörü
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